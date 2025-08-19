ДСНС: аварійно-рятувальні роботи на місці удару в Харкові тривають уже добу

Про роботу рятувальників на Харківщині розповіли в облуправлінні ДСНС.

Наразі рятувальники досі розбирають завали на місці “прильоту” в Індустріальному районі Харкова. Відомо про сім загиблих та 24 постраждалих.

Також внаслідок обстрілів протягом доби почалися пожежі в Богодухівському, Ізюмському, Куп’янському, Лозівському, Харківському та Чугуївському районах області.

Богодухівський район:

– внаслідок влучання КАБ зруйнована будівля на території агропідприємства у селищі Золочів Золочівської громади, де сталась пожежа сільськогосподарської техніки на площі 100 м. кв.;

– у селі Черемушна Валківської громади внаслідок падіння ударного БпЛА зайнялась суха трава на площі 1000 м кв.;

– кількома годинами пізніше ворожий FPV-дрон спричинив пожежу у приватному будинку в селі Карасівка Золочівської громади також площею 100 м кв.

У Куп’янському районі вранці два БпЛА вдарили по приватних будинках, у селі Лозова спалахнула господарська споруда з сіном на площі 250 м. кв., а в Шевченківській громаді також горіли господарські споруди на площі 500 м. кв.

Харківський район:

– селі Руська Лозова Дергачівської громади ворожі КАБи спричинили загоряння у нежитловій приватній будівлі площею 50 м кв., постраждали троє людей, сім приватних будинків та авто;

– селі Нова Мерефа Нововодолазької громади ударні БпЛА стали причиною пожежі в господарчій споруді, площею 50 м. кв. на території садового товариства. Також пошкоджені сім дачних будинків.

Ліквідували загоряння і в Лозівському районі:

– у селі Перемога Лозівської громади внаслідок влучання ворожого БпЛА в дах приватного будинку сталась пожежа площею 200 м. кв. Також зайнялась поруч розташована господарча споруда та автомобіль на площі близько 100 м. кв. Постраждали четверо людей, серед яких діти 3 та 8 років.

Нагадаємо, вибухи у Харкові пролунали близько 05:00. Мер Ігор Терехов повідомив, що Індустріальний район Харкова потрапив під обстріл ворога – росіяни вдарили по п’ятиповерхівці п’ятьма БпЛА. На місці «прильоту» почалася пожежа, а під завалами опинилися люди. Відомо про сімох загиблих – серед них півторарічна дівчинка та 16-річний хлопець. Постраждалих – близько двох десятків.