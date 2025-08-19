ГСЧС: аварийно-спасательные работы на месте удара в Харькове длятся уже сутки
О работе спасателей на Харьковщине рассказали в облуправлении ГСЧС.
На данный момент спасатели до сих пор разбирают завалы на месте «прилета» в Индустриальном районе Харькова. Известно о семи погибших и 24 пострадавших.
Также в результате обстрелов в течение суток начались пожары в Богодуховском, Изюмском, Купянском, Лозовском, Харьковском и Чугуевском районах области.
Богодуховский район:
– в результате попадания КАБ разрушено здание на территории агропредприятия в поселке Золочев Золочевской громады, где произошел пожар сельскохозяйственной техники на площади 100 м кв.;
– в селе Черемушная Валковской громады в результате падения ударного БпЛА загорелась сухая трава на площади 1000 м. кв.
– несколькими часами позже вражеский FPV-дрон вызвал пожар в частном доме в селе Карасовка Золочевской громады также площадью 100 м. кв.
В Купянском районе утром два БпЛА ударили по частным домам, в селе Лозовая загорелась хозпостройка с сеном на площади 250 м. кв., а в Шевченковской громаде также горели хозпостройки на площади 500 м. кв.
Харьковский район:
– в селе Русская Лозовая Дергачевской громады вражеские КАБы привели к возгоранию в нежилом частном здании площадью 50 м. кв., пострадали три человека, семь частных домов и авто;
– в селе Новая Мерефа Нововодолажской громады ударные БпЛА стали причиной пожара в хозяйственном здании площадью 50 м. кв. на территории садового общества. Также повреждены семь дачных домов.
Ликвидировали возгорания и в Лозовском районе:
– в селе Победа Лозовской громады в результате попадания вражеского БпЛА в крышу частного дома произошел пожар на площади 200 м. кв. Также загорелось рядом расположенное хозяйственное сооружение и автомобиль на площади около 100 кв. Пострадали четыре человека, среди которых дети 3 и 8 лет.
Напомним, взрывы в Харькове прозвучали около 05:00. Мэр Игорь Терехов сообщил, что Индустриальный район Харькова попал под обстрел врага – россияне ударили по пятиэтажке пятью БпЛА. На месте «прилета» начался пожар, а под завалами оказались люди. Известно о семи погибших – среди них полуторагодовалая девочка и 16-летний парень. Пострадавших – около двух десятков.
