Live
  • Вт 19.08.2025
  • Харьков  +20°С
  • USD 41.26
  • EUR 48.17

ГСЧС: аварийно-спасательные работы на месте удара в Харькове длятся уже сутки

Происшествия 09:35   19.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
ГСЧС: аварийно-спасательные работы на месте удара в Харькове длятся уже сутки

О работе спасателей на Харьковщине рассказали в облуправлении ГСЧС.

На данный момент спасатели до сих пор разбирают завалы на месте «прилета» в Индустриальном районе Харькова. Известно о семи погибших и 24 пострадавших.

Также в результате обстрелов в течение суток начались пожары в Богодуховском, Изюмском, Купянском, Лозовском, Харьковском и Чугуевском районах области.

Богодуховский район:
– в результате попадания КАБ разрушено здание на территории агропредприятия в поселке Золочев Золочевской громады, где произошел пожар сельскохозяйственной техники на площади 100 м кв.;
– в селе Черемушная Валковской громады в результате падения ударного БпЛА загорелась сухая трава на площади 1000 м. кв.
– несколькими часами позже вражеский FPV-дрон вызвал пожар в частном доме в селе Карасовка Золочевской громады также площадью 100 м. кв.

В Купянском районе утром два БпЛА ударили по частным домам, в селе Лозовая загорелась хозпостройка с сеном на площади 250 м. кв., а в Шевченковской громаде также горели хозпостройки на площади 500 м. кв.

Харьковский район:
– в селе Русская Лозовая Дергачевской громады вражеские КАБы привели к возгоранию в нежилом частном здании площадью 50 м. кв., пострадали три человека, семь частных домов и авто;
– в селе Новая Мерефа Нововодолажской громады ударные БпЛА стали причиной пожара в хозяйственном здании площадью 50 м. кв. на территории садового общества. Также повреждены семь дачных домов.

Ликвидировали возгорания и в Лозовском районе:

– в селе Победа Лозовской громады в результате попадания вражеского БпЛА в крышу частного дома произошел пожар на площади 200 м. кв. Также загорелось рядом расположенное хозяйственное сооружение и автомобиль на площади около 100 кв. Пострадали четыре человека, среди которых дети 3 и 8 лет.

Напомним, взрывы в Харькове прозвучали около 05:00. Мэр Игорь Терехов сообщил, что Индустриальный район Харькова попал под обстрел врага – россияне ударили по пятиэтажке пятью БпЛА. На месте «прилета» начался пожар, а под завалами оказались люди. Известно о семи погибших – среди них полуторагодовалая девочка и 16-летний парень. Пострадавших – около двух десятков.

Читайте также: В течение суток россияне атаковали 20 раз – Генштаб сообщил подробности

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 19 августа: «прилет» на Лозовщине, бои, раненые
Новости Харькова — главное за 19 августа: «прилет» на Лозовщине, бои, раненые
19.08.2025, 09:40
Сегодня 19 августа: какой праздник и день в истории
Сегодня 19 августа: какой праздник и день в истории
19.08.2025, 06:00
Враг наступал на четырех направлениях на Харьковщине и заявил об успехе – ISW
Враг наступал на четырех направлениях на Харьковщине и заявил об успехе – ISW
19.08.2025, 07:34
Взрывы слышали в Харькове: прилетело по пригороду
Взрывы слышали в Харькове: прилетело по пригороду
18.08.2025, 23:15
Новости Харькова — главное за 18 августа: «прилет» в городе, погибли дети
Новости Харькова — главное за 18 августа: «прилет» в городе, погибли дети
18.08.2025, 23:21
ГСЧС: аварийно-спасательные работы на месте удара в Харькове длятся уже сутки
ГСЧС: аварийно-спасательные работы на месте удара в Харькове длятся уже сутки
19.08.2025, 09:35

Новости по теме:

08:41
В регионе бушевали 46 пожаров, десять из них начались после ударов
15:24
В Харькове спасли напуганного кота, застрявшего на дереве — фото, видео
07:58
Трижды за сутки россияне били по Боровой – что горело, рассказали в ГСЧС
07:47
ГСЧС: в Харькове ночью в огне нашли тело женщины – что горело
15:46
В Купянске остается меньше тысячи человек: Синегубов о ситуации (видео)

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «ГСЧС: аварийно-спасательные работы на месте удара в Харькове длятся уже сутки»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 августа 2025 в 09:35;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О работе спасателей на Харьковщине рассказали в облуправлении ГСЧС.".