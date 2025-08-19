Live
В течение суток россияне атаковали 20 раз – Генштаб сообщил подробности

Украина 08:15   19.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Утром 19 августа Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые были на Харьковщине за сутки.

Так на севере области ВСУ отбили десять атак ВС РФ возле Волчанска и Глубокого.

Тогда как на Купянском направлении россияне штурмовали позиции СОУ десять раз.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки, Купянска, Петропавловки, Московки и Загрызово», – уточнили в Генштабе.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 186 боевых столкновений. По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 78 авиационных удара, применили четыре ракеты и сбросили 162 управляемые авиационные бомбы. Кроме того, использовали для поражения 5 489 дронов-камикадзе и произвели 5 350 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 86 – из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.

Потери оккупантов следующие:

Читайте также: Враг наступал на четырех направлениях на Харьковщине и заявил об успехе – ISW

Автор: Николь Костенко-Лагутина
