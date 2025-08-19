В течение суток россияне атаковали 20 раз – Генштаб сообщил подробности
Утром 19 августа Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые были на Харьковщине за сутки.
Так на севере области ВСУ отбили десять атак ВС РФ возле Волчанска и Глубокого.
Тогда как на Купянском направлении россияне штурмовали позиции СОУ десять раз.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки, Купянска, Петропавловки, Московки и Загрызово», – уточнили в Генштабе.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 186 боевых столкновений. По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 78 авиационных удара, применили четыре ракеты и сбросили 162 управляемые авиационные бомбы. Кроме того, использовали для поражения 5 489 дронов-камикадзе и произвели 5 350 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 86 – из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.
Потери оккупантов следующие:
Читайте также: Враг наступал на четырех направлениях на Харьковщине и заявил об успехе – ISW
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В течение суток россияне атаковали 20 раз – Генштаб сообщил подробности»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 августа 2025 в 08:15;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 19 августа Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые были на Харьковщине за сутки.".