Враг наступал на четырех направлениях на Харьковщине и заявил об успехе – ISW
Об актуальных событиях на фронте в Харьковской области сообщили в Институте изучения войны (ISW).
В течение суток оккупанты пытались наступать на севере области около Волчанска, Волчанских Хуторов и Синельниково.
«Неподтвержденные утверждения: российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись на южном берегу реки Волчья в Волчанске (к северо-востоку от г. Харькова) и к западу от Синельниково (южнее Волчанска)», – отметили аналитики.
Также бои шли и на Купянском направлении. Украинские военные отбивали атаки РФ возле Купянска, Соболевки, Кондрашовки, Голубовки, Западного, Каменки, Петропавловки и Степной Новоселовки. Однако захватить новые территории врагу так и не удалось, констатировали в ISW.
«18 и 19 августа российские войска атаковали к северо-востоку от Великого Бурлука близ Амбарного и в направлении Хатнего, а также к востоку от Великого Бурлука в направлении Отрадного», – пишут эксперты.
Не изменилась линия фронта и на Боровском направлении – там ВСУ отбивали штурмы россиян неподалеку Загрызово, Новой Кругляковки и Грековки.
Новости по теме:
19 августа 2025 в 07:34
