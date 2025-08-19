Live
  • Вт 19.08.2025
  Харьков
Враг наступал на четырех направлениях на Харьковщине и заявил об успехе – ISW

Украина 07:34   19.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Об актуальных событиях на фронте в Харьковской области сообщили в Институте изучения войны (ISW).

В течение суток оккупанты пытались наступать на севере области около Волчанска, Волчанских Хуторов и Синельниково.

«Неподтвержденные утверждения: российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись на южном берегу реки Волчья в Волчанске (к северо-востоку от г. Харькова) и к западу от Синельниково (южнее Волчанска)», – отметили аналитики.

Также бои шли и на Купянском направлении. Украинские военные отбивали атаки РФ возле Купянска, Соболевки, Кондрашовки, Голубовки, Западного, Каменки, Петропавловки и Степной Новоселовки. Однако захватить новые территории врагу так и не удалось, констатировали в ISW.

«18 и 19 августа российские войска атаковали к северо-востоку от Великого Бурлука близ Амбарного и в направлении Хатнего, а также к востоку от Великого Бурлука в направлении Отрадного», – пишут эксперты.

Не изменилась линия фронта и на Боровском направлении – там ВСУ отбивали штурмы россиян неподалеку Загрызово, Новой Кругляковки и Грековки.

Читайте также: Продолжается активная фаза — Трегубов о попытках россиян заходить в Купянск 📹

Автор: Николь Костенко-Лагутина
