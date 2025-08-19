Ворог наступав на чотирьох напрямках на Харківщині та заявив про успіх – ISW

Про актуальні події на фронті Харківської області повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

Протягом доби окупанти намагалися наступати на півночі області біля Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Синельникового.

“Непідтверджені твердження: російські блогери стверджували, що російські війська просунулися на південному березі річки Вовча у Вовчанську (на північний схід від м. Харкова) та на захід від Синельникового (на південь від Вовчанська)”, – зазначили аналітики.

Також бої точилися і на Куп’янському напрямку. Українські військові відбивали атаки РФ біля Куп’янська, Соболівки, Кіндрашівки, Голубівки, Западного, Кам’янки, Петропавлівки та Степової Новоселівки. Проте захопити нові території ворогові так і не вдалося, констатували в ISW.

“18 і 19 серпня російські війська атакували на північний схід від Великого Бурлука поблизу Амбарного та у напрямку Хатнього, а також на схід від Великого Бурлука у напрямку Одрадного”, – пишуть експерти.

Не змінилася лінія фронту і на Борівському напрямку – там ЗСУ відбивали штурми росіян неподалік Загризового, Нової Кругляківки та Греківки.