Ворог наступав на чотирьох напрямках на Харківщині та заявив про успіх – ISW

Україна 07:34   19.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Про актуальні події на фронті Харківської області повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

Протягом доби окупанти намагалися наступати на півночі області біля Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Синельникового.

“Непідтверджені твердження: російські блогери стверджували, що російські війська просунулися на південному березі річки Вовча у Вовчанську (на північний схід від м. Харкова) та на захід від Синельникового (на південь від Вовчанська)”, – зазначили аналітики.

Також бої точилися і на Куп’янському напрямку. Українські військові відбивали атаки РФ біля Куп’янська, Соболівки, Кіндрашівки, Голубівки, Западного, Кам’янки, Петропавлівки та Степової Новоселівки. Проте захопити нові території ворогові так і не вдалося, констатували в ISW.

“18 і 19 серпня російські війська атакували на північний схід від Великого Бурлука поблизу Амбарного та у напрямку Хатнього, а також на схід від Великого Бурлука у напрямку Одрадного”, – пишуть експерти.

Не змінилася лінія фронту і на Борівському напрямку – там ЗСУ відбивали штурми росіян неподалік Загризового, Нової Кругляківки та Греківки.

Читайте також: Усе ще триває активна фаза – Трегубов про спроби росіян заходити в Куп’янськ

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
