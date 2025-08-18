Усе ще триває активна фаза – Трегубов про спроби росіян заходити в Куп’янськ
Скриншот
Військові РФ продовжують спроби заходити в місто Куп’янськ Харківської області, повідомив в етері нацмарафону речник ОСУВ «Дніпро» Віктор Трегубов.
“По всій лінії розмежування в них головна тактика – це намагатися просочуватись. І в Куп’янськ у тому числі. Інша справа, що в Куп’янську, не зважаючи на те, що малі групи проходять… Тих успіхів, про які вони розповідають, там немає. Вони вже там кілька місяців розповідали, що вони у північній частині міста стоять і вже хазяїни. Це не так, але, в принципі, знов-таки, будемо чесні, росіяни там зараз ще недостатньо втратили моменту для того, щоб відкотитися і почати зализувати рани. Усе ще триває активна фаза”, – відповів Трегубов.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Читайте також: Аналітик: плацдарм окупантів на Харківщині перетворився на звалище трупів
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: куп'янск, новини Харкова, фронт;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Усе ще триває активна фаза – Трегубов про спроби росіян заходити в Куп’янськ»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2025 в 18:57;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військові РФ продовжують спроби заходити в місто Куп’янськ Харківської області, повідомив в етері нацмарафону речник ОСУВ «Дніпро» Віктор Трегубов.".