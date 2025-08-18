Live
Усе ще триває активна фаза – Трегубов про спроби росіян заходити в Куп’янськ

Фронт 18:57   18.08.2025
Олена Нагорна
Усе ще триває активна фаза – Трегубов про спроби росіян заходити в Куп’янськ Скриншот

Військові РФ продовжують спроби заходити в місто Куп’янськ Харківської області, повідомив в етері нацмарафону речник ОСУВ «Дніпро» Віктор Трегубов.

“По всій лінії розмежування в них головна тактика – це намагатися просочуватись. І в Куп’янськ у тому числі. Інша справа, що в Куп’янську, не зважаючи на те, що малі групи проходять… Тих успіхів, про які вони розповідають, там немає. Вони вже там кілька місяців розповідали, що вони у північній частині міста стоять і вже хазяїни. Це не так, але, в принципі, знов-таки, будемо чесні, росіяни там зараз ще недостатньо втратили моменту для того, щоб відкотитися і почати зализувати рани. Усе ще триває активна фаза”, – відповів Трегубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Читайте також: Аналітик: плацдарм окупантів на Харківщині перетворився на звалище трупів

Автор: Олена Нагорна
