Продолжается активная фаза — Трегубов о попытках россиян заходить в Купянск 📹

Военные РФ продолжают попытки заходить в город Купянск Харьковской области, сообщил в эфире нацмарафона спикер ОСГВ «Днепр» Виктор Трегубов.

«По всей линии разграничения их главная тактика — это пытаться просачиваться. И в Купянск, в том числе. Другое дело, что в Купянске, несмотря на то, что проходят небольшие группы… Тех успехов, о которых они рассказывают, там нет. Они уже несколько месяцев рассказывали, что они в северной части города стоят и уже хозяева. Это не так, но, в принципе, опять же, будем честны, россияне там сейчас еще недостаточно упустили момент для того, чтобы откатиться и начать зализывать раны. Все еще продолжается активная фаза», — ответил Трегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»