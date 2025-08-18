Продолжается активная фаза — Трегубов о попытках россиян заходить в Купянск 📹
Скриншот
Военные РФ продолжают попытки заходить в город Купянск Харьковской области, сообщил в эфире нацмарафона спикер ОСГВ «Днепр» Виктор Трегубов.
«По всей линии разграничения их главная тактика — это пытаться просачиваться. И в Купянск, в том числе. Другое дело, что в Купянске, несмотря на то, что проходят небольшие группы… Тех успехов, о которых они рассказывают, там нет. Они уже несколько месяцев рассказывали, что они в северной части города стоят и уже хозяева. Это не так, но, в принципе, опять же, будем честны, россияне там сейчас еще недостаточно упустили момент для того, чтобы откатиться и начать зализывать раны. Все еще продолжается активная фаза», — ответил Трегубов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Читайте также: Аналитик: плацдарм оккупантов на Харьковщине превратился в свалку трупов
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: купянск, новости Харькова, фронт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Продолжается активная фаза — Трегубов о попытках россиян заходить в Купянск 📹»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 августа 2025 в 18:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военные РФ продолжают попытки заходить в город Купянск Харьковской области, сообщил в эфире нацмарафона спикер ОСГВ «Днепр» Виктор Трегубов.".