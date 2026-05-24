За добу рятувальники загасили 21 пожежу на Харківщині
Протягом минулої доби рятувальники ліквідували 21 пожежу. Сім із них – виникли через російські обстріли, передають у ГУ ДСНС України в Харківській області.
Близько опівдня напередодні ворог атакував житлові квартали у Балаклії. Пожежі почалися на двох локаціях – спалахнула будівля спортивної зали в навчальному закладі на площі 300 квадратних метрів та авто.
“Протягом дня росіяни вдруге за день атакували м. Балаклія. Удар країни-агресора прийшовся по культовій споруді однієї з релігійних громад Ізюмщини. Внаслідок влучання ударного БпЛА в будівлі зайнялась пожежа на площі 1300 квадратних метрів, стались значні руйнування. На щастя, людей в момент удару у храмі не було, тому вдалось уникнути жертв і постраждалих”, – додали у ДСНС.
Також ворог атакував Чугуєв. Внаслідок “прильоту” БпЛА спалахнув двоповерховий склад приватного підприємства. Вогонь охопив 200 квадратних метрів.
Читайте також: Майже 90 БпЛА атакували Харківщину за добу: троє загиблих, 10 постраждалих
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «За добу рятувальники загасили 21 пожежу на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2026 в 09:16;