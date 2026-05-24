За добу рятувальники загасили 21 пожежу на Харківщині

Події 09:16   24.05.2026
Протягом минулої доби рятувальники ліквідували 21 пожежу. Сім із них – виникли через російські обстріли, передають у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Близько опівдня напередодні ворог атакував житлові квартали у Балаклії. Пожежі почалися на двох локаціях – спалахнула будівля спортивної зали в навчальному закладі на площі 300 квадратних метрів та авто.

“Протягом дня росіяни вдруге за день атакували м. Балаклія. Удар країни-агресора прийшовся по культовій споруді однієї з релігійних громад Ізюмщини. Внаслідок влучання ударного БпЛА в будівлі зайнялась пожежа на площі 1300 квадратних метрів, стались значні руйнування. На щастя, людей в момент удару у храмі не було, тому вдалось уникнути жертв і постраждалих”, – додали у ДСНС.

Також ворог атакував Чугуєв. Внаслідок “прильоту” БпЛА спалахнув двоповерховий склад приватного підприємства. Вогонь охопив 200 квадратних метрів.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
