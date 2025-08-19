«Не могу я, моя собака!»: видео спасения жителей пятиэтажки в Харькове

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий опубликовал видео, в котором показаны первые минуты после прибытия копов на место «прилета» в Харькове.

В частности, на нем видно, как полицейские доставали из-под завалов жертв российской агрессии в Индустриальном районе. А один из пострадавших переживал за своего четырелапого друга – он искал свою собаку, которая, вероятно, пропала после обстрела.

«Наши патрульные немедленно прибыли на место обстрела и вместе с другими службами освобождали людей из-под завалов, сопровождали пострадавших в кареты скорой помощи и делали все возможное, чтобы спасти жизнь», – написал Белошицкий.

Видео: Алексей Белошицкий/Telegram

Напомним, взрывы в Харькове прозвучали около 05:00. Мэр Игорь Терехов сообщил, что Индустриальный район Харькова попал под обстрел врага – россияне ударили по пятиэтажке пятью БпЛА. На месте «прилета» начался пожар, а под завалами оказались люди. Известно о семи погибших – среди них полуторагодовалая девочка и 16-летний парень. Пострадавших – около двух десятков.