Спасатели закончили разбор завалов в 5-этажке, где погибли 7 людей в Харькове
На разборе завалов 5-этажке, которую россияне массировано атаковали БпЛА, работали 140 спасателей, сообщили в ГСЧС.
На месте вражеского обстрела работали 140 спасателей и 39 единиц пожарно-спасательной и специальной техники из Харьковского, Волынского, Житомирского, Луганского, Закарпатского гарнизонов ГСЧС. Также были задействованы пиротехнические, кинологические расчеты и психологи ГСЧС.
Напомним, 18 августа из-за атаки российских дронов по жилому кварталу Харькова загнули 7 мирных харьковчан, среди них 2 детей. Еще 24 получили травмы и ранения, среди них 6 детей. Двух человек удалось спасти из-под завалов.
От завалов расчистили уже более 1500 м₂ внутренних помещений жилого дома, с места теракта вывезли около 500 м₃ строительного мусора и металлических конструкций.
