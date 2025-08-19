Спасатели закончили разбор завалов в 5-этажке, где погибли 7 людей в Харькове

На разборе завалов 5-этажке, которую россияне массировано атаковали БпЛА, работали 140 спасателей, сообщили в ГСЧС.

На месте вражеского обстрела работали 140 спасателей и 39 единиц пожарно-спасательной и специальной техники из Харьковского, Волынского, Житомирского, Луганского, Закарпатского гарнизонов ГСЧС. Также были задействованы пиротехнические, кинологические расчеты и психологи ГСЧС.

Напомним, 18 августа из-за атаки российских дронов по жилому кварталу Харькова загнули 7 мирных харьковчан, среди них 2 детей. Еще 24 получили травмы и ранения, среди них 6 детей. Двух человек удалось спасти из-под завалов.

От завалов расчистили уже более 1500 м₂ внутренних помещений жилого дома, с места теракта вывезли около 500 м₃ строительного мусора и металлических конструкций.