По всій лінії фронту було 175 боїв – де наступала РФ на Харківщині
На Південно-Слобожанському напрямку ЗС РФ намагалися прорватися п’ять разів у районі Вовчанська, повідомляє Генштаб.
На Куп’янському – зафіксували шість атак ворога.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Кіндрашівки, Синьківки, Загризового та Степової Новоселівки“, – зазначили у ГШ.
Загалом протягом доби зафіксували 175 бойових зіткнень.
Також у Генштабі оновили інформацію про втрати ворога:
