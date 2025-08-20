По всій лінії фронту було 175 боїв – де наступала РФ на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку ЗС РФ намагалися прорватися п’ять разів у районі Вовчанська, повідомляє Генштаб.

На Куп’янському – зафіксували шість атак ворога.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Кіндрашівки, Синьківки, Загризового та Степової Новоселівки“, – зазначили у ГШ.

Загалом протягом доби зафіксували 175 бойових зіткнень.

Також у Генштабі оновили інформацію про втрати ворога: