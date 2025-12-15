Без загиблих і поранених: минулого тижня Харків атакували тільки БпЛА
Впродовж останніх семи діб ворог тричі атакував Харків, повідомив мер міста Ігор Терехов.
За його даними, окупанти випустили два БпЛА типу «Молния», тип ще одного безпілотника встановлюють. Загиблих і поранених внаслідок обстрілів немає.
«Останній удар прийшовся по адміністративній будівлі одного зі структурних підрозділів міської ради. Пошкоджено дах. Відновлювальні роботи тривають. Перед цим Ситуаційний центр зафіксував ще одне влучання в землю – без руйнувань і постраждалих», – зазначив мер.
Загальна тривалість повітряних тривог у Харкові склала майже 44 години – це на 54% менше, ніж по області.
«Прошу всіх харків’ян у разі оголошення сигналу про загрозу з неба бути уважними та не ігнорувати потенційну небезпеку», – звернувся Терехов.
Нагадаємо, 13 грудня вибухи у Харкові лунали двічі. Спочатку днем БпЛА типу «Молния» атакував Шевченківський район. Близько 16:20 у Харкові знову чули вибух. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про удар по даху адміністративної будівлі у центрі міста – у Київському районі. На місці «прильоту» він розповів, що будівля, по якій вдарив російський БпЛА, належить Харківській міськраді. Людей у будівлі не було.
Новини за темою:
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, новини Харкова, обстріли;
