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Обстановка в Бахмуті напружена, але контрольована – командир харківської ТрО

Суспільство 19:48   20.04.2023
Елена Нагорная
Обстановка в Бахмуті напружена, але контрольована – командир харківської ТрО

20 квітня російські військові продовжили атакувати позиції захисників міста Бахмут Донецької області, розповів у відеозверненні командир харківської 127-ї бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Роман Грищенко.

За його словами, ворог застосовував авіацію, важку броньовану техніку, артилерію, РСЗВ та стрілецьку зброю, штурмуючи позиції захисників Бахмута.

“На сьогодні обстановка в Бахмуті напружена, але контрольована. Кожен представник Сил оборони чітко виконує свої обов’язки, захищаючи свої позиції. Робить усе, аби затримати максимально ворога. Пишаюся тим, що служу саме з такими людьми”, – зазначив Грищенко.

Відео: “Українська правда”

Бійці 229-го батальйону 127-ї бригади ТрО, своєю чергою, показали, як спільно з іншими підрозділами знищують окупантів на Бахмутському напрямку.

Відео: 229-й батальйон 127-ї бригади ТрО

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2023 в 19:48;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "20 квітня російські військові продовжили атакувати позиції захисників міста Бахмут Донецької області, розповів у відеозверненні командир харківської 127-ї бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Роман Грищенко.".