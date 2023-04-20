Обстановка в Бахмуті напружена, але контрольована – командир харківської ТрО

20 квітня російські військові продовжили атакувати позиції захисників міста Бахмут Донецької області, розповів у відеозверненні командир харківської 127-ї бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Роман Грищенко.

За його словами, ворог застосовував авіацію, важку броньовану техніку, артилерію, РСЗВ та стрілецьку зброю, штурмуючи позиції захисників Бахмута.

“На сьогодні обстановка в Бахмуті напружена, але контрольована. Кожен представник Сил оборони чітко виконує свої обов’язки, захищаючи свої позиції. Робить усе, аби затримати максимально ворога. Пишаюся тим, що служу саме з такими людьми”, – зазначив Грищенко.

Відео: “Українська правда”

Бійці 229-го батальйону 127-ї бригади ТрО, своєю чергою, показали, як спільно з іншими підрозділами знищують окупантів на Бахмутському напрямку.

Відео: 229-й батальйон 127-ї бригади ТрО