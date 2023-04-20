Обстановка в Бахмуті напружена, але контрольована – командир харківської ТрО
20 квітня російські військові продовжили атакувати позиції захисників міста Бахмут Донецької області, розповів у відеозверненні командир харківської 127-ї бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Роман Грищенко.
За його словами, ворог застосовував авіацію, важку броньовану техніку, артилерію, РСЗВ та стрілецьку зброю, штурмуючи позиції захисників Бахмута.
“На сьогодні обстановка в Бахмуті напружена, але контрольована. Кожен представник Сил оборони чітко виконує свої обов’язки, захищаючи свої позиції. Робить усе, аби затримати максимально ворога. Пишаюся тим, що служу саме з такими людьми”, – зазначив Грищенко.
Відео: “Українська правда”
Бійці 229-го батальйону 127-ї бригади ТрО, своєю чергою, показали, як спільно з іншими підрозділами знищують окупантів на Бахмутському напрямку.
Відео: 229-й батальйон 127-ї бригади ТрО
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2023 в 19:48;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "20 квітня російські військові продовжили атакувати позиції захисників міста Бахмут Донецької області, розповів у відеозверненні командир харківської 127-ї бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Роман Грищенко.".