“Так буде з кожним”: бійці ТрО Харкова знищили снайпера РФ в Бахмуті (відео)

Харківські мінометники 247-го окремого батальйону 127-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ знищили ворожого снайпера в районі Бахмута.

Відео влучної роботи мінометників опублікував 247-ий Окремий батальйон ТрО Харкова. Бійці зазначили, що роботу харківських мінометників коригував дрон.

«І так буде з кожним окупантом, що прийшов на нашу українську землю! Працюємо далі», – підписали захисники.