“Так буде з кожним”: бійці ТрО Харкова знищили снайпера РФ в Бахмуті (відео)
Харківські мінометники 247-го окремого батальйону 127-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ знищили ворожого снайпера в районі Бахмута.
Відео влучної роботи мінометників опублікував 247-ий Окремий батальйон ТрО Харкова. Бійці зазначили, що роботу харківських мінометників коригував дрон.
«І так буде з кожним окупантом, що прийшов на нашу українську землю! Працюємо далі», – підписали захисники.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2023 в 12:57;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські мінометники 247-го окремого батальйону 127-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ знищили ворожого снайпера в районі Бахмута.".