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“Так буде з кожним”: бійці ТрО Харкова знищили снайпера РФ в Бахмуті (відео)

Суспільство 12:57   20.04.2023
Вікторія Яковенко
“Так буде з кожним”: бійці ТрО Харкова знищили снайпера РФ в Бахмуті (відео)

Харківські мінометники 247-го окремого батальйону 127-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ знищили ворожого снайпера в районі Бахмута.

Відео влучної роботи мінометників опублікував 247-ий Окремий батальйон ТрО Харкова. Бійці зазначили, що роботу харківських мінометників коригував дрон.

«І так буде з кожним окупантом, що прийшов на нашу українську землю! Працюємо далі», – підписали захисники.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські мінометники 247-го окремого батальйону 127-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ знищили ворожого снайпера в районі Бахмута.".