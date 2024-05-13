«Це був снайпер»: у Вовчанську атакували слідчих, які приїхали вивозити людей
Армія РФ атакувала слідчих поліції у місті Вовчанськ на Харківщині.
«Більше десятка влучань по кузову – всередині цієї машини було троє. Рятувати з Вовчанська людей поїхали з самого ранку. Начальник райвідділу, начальник слідства та оперативник. Вони вижили дивом – врятував броньований автомобіль. На цій машині їхали за адресою, щоб евакуювати літню жінку та інших, які просили про допомогу», – повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.
Під обстріл правоохоронці потрапили під будинком, де чекала літня жінка.
«Спочатку побачили, як здіймається пил, одразу зрозуміли, що він від куль. І тут – вистріл в лобове скло, прямо в мене. Це був снайпер, ми знаходилися неподалік закинутої фабрики, звідти він і працював», – розповів Владислав Єфаров, він був за кермом.
Зупинитися біля будинку копам не вдалося, на швидкості вони поїхали далі, саме у цей час по авто почалися прицільні удари з різних боків.
«Розстрілювали з автоматів, кулеметів. З обох боків вулиці, якою ми їхали. Росіяни засіли в будинках і звідти стріляли. Я відчув, що пробито колесо, але зупинятися було не можна», – зазначив Єфаров.
Болвінов заявив, що його колег врятувало лише те, що автомобіль був броньованим. Вони змогли виїхати за межі міста і там уже дістали запаску.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2024 в 15:58;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ атакувала слідчих поліції у місті Вовчанськ на Харківщині.".