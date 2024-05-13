«Это был снайпер»: в Волчанске атаковали копов, приехавших эвакуировать людей
Армия РФ атаковала следователей полиции в городе Волчанск на Харьковщине.
«Более десятка попаданий по кузову – внутри этой машины было трое. Спасать из Волчанска людей уехали с самого утра. Начальник райотдела, начальник следствия и оперативник. Они выжили чудом – спас бронированный автомобиль. На этой машине ехали по адресу, чтобы эвакуировать пожилую женщину и других», — сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.
Под обстрел правоохранители попали под домом, где ждала пожилая женщина.
«Сначала увидели, как поднимается пыль, сразу поняли, что она от пуль. И тут – выстрел в лобовое стекло, прямо в меня. Это был снайпер, мы находились недалеко от заброшенной фабрики, оттуда он и работал», — рассказал Владислав Ефаров, он был за рулем.
Остановиться у дома копам не удалось, на скорости они поехали дальше, именно в это время по авто начались прицельные удары с разных сторон.
«Расстреливали из автоматов, пулеметов. С обеих сторон улицы, по которой мы ехали. Русские засели в домах и оттуда стреляли. Я почувствовал, что пробито колесо, но останавливаться было нельзя», — отметил Ефаров.
Болвинов заявил, что его коллег спасло только то, что автомобиль был бронирован. Они смогли выехать за пределы города и там уже достали запаску.
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- • Дата публикации материала: 13 мая 2024 в 15:58;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ атаковала следователей полиции в городе Волчанск на Харьковщине.".