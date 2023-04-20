“Душа від лиха прихована 127-ю” – Бабкін заспівав про тероборонівців Харкова

Співак Сергій Бабкін присвятив пісню бійцям харківської 127-ї окремої бригади Сил територіальної оборони.

Відео співак опублікував на сторінці в Instagram.

«Наші хлопці та дівчата ціною своїх життів очистили Харківщину та область від російського бруду. Видворивши виродків за межі нашої країни, не даючи жодної можливості ступити їх мерзенній підошві на нашу землю знову. 127-ма окрема — це сталева непробивна брама нашого східного кордону між ними і нами. 127-ма – це броньовані лати нашого міста», – підписав Бабкін.

Наразі харківські захисники виконують бойові завдання у Бахмуті. Воїни відреагували на пісню, подякували Бабкіну та зазначили, що стійкість та витривалість на фронті багато в чому залежить від особистої мотивації.

«Дякуємо харків’янину Сергію Бабкіну та його гурту за підтримку 127-ї Окремої бригади Сил ТРО ЗСУ! Ваша творчість дійсно надихає. Ваші пісні, особисті звернення до бійців — це серйозний мікс, що допомагає бити ворога», – розповіли захисники.