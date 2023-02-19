Бабкін виступив перед тероборонівцями Харкова і став їхнім амбасадором (відео)
Співак Сергій Бабкін дав концерт для захисників зі 127-ї окремої бригади тероборони Харкова.
Як повідомляється на сторінці бригади у Facebook, артист не лише ділиться із бійцями своєю творчістю, а й уже передав підрозділу чверть мільйона гривень.
Тому, інформують захисники, відтепер Бабкін є офіційним амбасадором 127-ї бригади. Під час виступу артиста бійці урочисто вручили йому почесний знак 127-ї бригади ТрО ІІІ ступеня.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2023 в 16:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Співак Сергій Бабкін дав концерт для захисників зі 127-ї окремої бригади тероборони Харкова.".