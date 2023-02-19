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Бабкін виступив перед тероборонівцями Харкова і став їхнім амбасадором (відео)

Культура 16:00   19.02.2023
Олена Нагорна
Бабкін виступив перед тероборонівцями Харкова і став їхнім амбасадором (відео)

Співак Сергій Бабкін дав концерт для захисників зі 127-ї окремої бригади тероборони Харкова.

Як повідомляється на сторінці бригади у Facebook, артист не лише ділиться із бійцями своєю творчістю, а й уже передав підрозділу чверть мільйона гривень.

Тому, інформують захисники, відтепер Бабкін є офіційним амбасадором 127-ї бригади. Під час виступу артиста бійці урочисто вручили йому почесний знак 127-ї бригади ТрО ІІІ ступеня.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Культура, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2023 в 16:00;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Співак Сергій Бабкін дав концерт для захисників зі 127-ї окремої бригади тероборони Харкова.".