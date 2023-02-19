Бабкін виступив перед тероборонівцями Харкова і став їхнім амбасадором (відео)

Співак Сергій Бабкін дав концерт для захисників зі 127-ї окремої бригади тероборони Харкова.

Як повідомляється на сторінці бригади у Facebook, артист не лише ділиться із бійцями своєю творчістю, а й уже передав підрозділу чверть мільйона гривень.

Тому, інформують захисники, відтепер Бабкін є офіційним амбасадором 127-ї бригади. Під час виступу артиста бійці урочисто вручили йому почесний знак 127-ї бригади ТрО ІІІ ступеня.