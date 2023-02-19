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Бабкин выступил перед теробороновцами Харькова и стал их амбассадором (видео)

Культура 16:00   19.02.2023
Елена Нагорная
Бабкин выступил перед теробороновцами Харькова и стал их амбассадором (видео)

Певец Сергей Бабкин дал концерт для защитников из 127-й отдельной бригады теробороны Харькова.

Как сообщается на странице бригады в Facebook, артист не только делится с бойцами своим творчеством, но и уже передал подразделению четверть миллиона гривен.

Поэтому, информируют защитники, отныне Бабкин является официальным амбассадором 127-й бригады. Во время выступления артиста бойцы торжественно вручили ему почетный знак 127-й бригады ТрО ІІІ степени.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Культура, Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 февраля 2023 в 16:00;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Певец Сергей Бабкин дал концерт для защитников из 127-й отдельной бригады теробороны Харькова.".