Бабкин выступил перед теробороновцами Харькова и стал их амбассадором (видео)
Певец Сергей Бабкин дал концерт для защитников из 127-й отдельной бригады теробороны Харькова.
Как сообщается на странице бригады в Facebook, артист не только делится с бойцами своим творчеством, но и уже передал подразделению четверть миллиона гривен.
Поэтому, информируют защитники, отныне Бабкин является официальным амбассадором 127-й бригады. Во время выступления артиста бойцы торжественно вручили ему почетный знак 127-й бригады ТрО ІІІ степени.
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- • Дата публикации материала: 19 февраля 2023 в 16:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Певец Сергей Бабкин дал концерт для защитников из 127-й отдельной бригады теробороны Харькова.".