Бабкин выступил перед теробороновцами Харькова и стал их амбассадором (видео)

Певец Сергей Бабкин дал концерт для защитников из 127-й отдельной бригады теробороны Харькова.

Как сообщается на странице бригады в Facebook, артист не только делится с бойцами своим творчеством, но и уже передал подразделению четверть миллиона гривен.

Поэтому, информируют защитники, отныне Бабкин является официальным амбассадором 127-й бригады. Во время выступления артиста бойцы торжественно вручили ему почетный знак 127-й бригады ТрО ІІІ степени.

Читайте также: Сергей Бабкин перепел свою же песню «Я солдат» (видео)