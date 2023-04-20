«Душа від лиха прихована 127-ю» — Бабкин спел о харьковских теробороновцах
Певец Сергей Бабкин посвятил песню бойцам харьковской 127-й отдельной бригады Сил территориальной обороны.
Видео Бабкин опубликовал на странице в Instagram.
«Наши ребята ценой своих жизней очистили Харьковщину и область от российской грязи. Прогнали уродов за пределы нашей страны, не давая никакой возможности ступить их мерзкой подошве на нашу землю снова. 127-ая отдельная — это стальные непробиваемые ворота нашей восточной границы между ними и нами. 127-ая — это бронированные латы нашего города», — подписал Бабкин.
Сейчас харьковские защитники выполняют боевые задания в Бахмуте. Воины отреагировали на песню, поблагодарили Бабкина и отметили, что стойкость и выносливость на фронте во многом зависит от личной мотивации.
«Спасибо харьковчанину Сергею Бабкину и его группе за поддержку 127-й Отдельной бригады Сил ТрО ВСУ! Ваше творчество действительно вдохновляет. Ваши песни, личные обращения к бойцам – это серьезный микс, помогающий избивать врага», – рассказали защитники.
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- • Дата публикации материала: 20 апреля 2023 в 11:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Певец Сергей Бабкин посвятил песню бойцам харьковской 127-й отдельной бригады Сил территориальной обороны.".