«Душа від лиха прихована 127-ю» — Бабкин спел о харьковских теробороновцах

Певец Сергей Бабкин посвятил песню бойцам харьковской 127-й отдельной бригады Сил территориальной обороны.

Видео Бабкин опубликовал на странице в Instagram.

«Наши ребята ценой своих жизней очистили Харьковщину и область от российской грязи. Прогнали уродов за пределы нашей страны, не давая никакой возможности ступить их мерзкой подошве на нашу землю снова. 127-ая отдельная — это стальные непробиваемые ворота нашей восточной границы между ними и нами. 127-ая — это бронированные латы нашего города», — подписал Бабкин.

Сейчас харьковские защитники выполняют боевые задания в Бахмуте. Воины отреагировали на песню, поблагодарили Бабкина и отметили, что стойкость и выносливость на фронте во многом зависит от личной мотивации.

«Спасибо харьковчанину Сергею Бабкину и его группе за поддержку 127-й Отдельной бригады Сил ТрО ВСУ! Ваше творчество действительно вдохновляет. Ваши песни, личные обращения к бойцам – это серьезный микс, помогающий избивать врага», – рассказали защитники.