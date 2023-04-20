Live
  • Четверг 20.04.2023
    • Харьков
  •   +11°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.97
    • 🟢

«Душа від лиха прихована 127-ю» — Бабкин спел о харьковских теробороновцах

Общество 11:21   20.04.2023
Виктория Яковенко
«Душа від лиха прихована 127-ю» — Бабкин спел о харьковских теробороновцах

Певец Сергей Бабкин посвятил песню бойцам харьковской 127-й отдельной бригады Сил территориальной обороны.

Видео Бабкин опубликовал на странице в Instagram.

«Наши ребята ценой своих жизней очистили Харьковщину и область от российской грязи. Прогнали уродов за пределы нашей страны, не давая никакой возможности ступить их мерзкой подошве на нашу землю снова. 127-ая отдельная — это стальные непробиваемые ворота нашей восточной границы между ними и нами. 127-ая — это бронированные латы нашего города», — подписал Бабкин.

Сейчас харьковские защитники выполняют боевые задания в Бахмуте. Воины отреагировали на песню, поблагодарили Бабкина и отметили, что стойкость и выносливость на фронте во многом зависит от личной мотивации.

«Спасибо харьковчанину Сергею Бабкину и его группе за поддержку 127-й Отдельной бригады Сил ТрО ВСУ! Ваше творчество действительно вдохновляет. Ваши песни, личные обращения к бойцам – это серьезный микс, помогающий избивать врага», – рассказали защитники.

Читайте также: Бабкин выступил перед теробороновцами Харькова и стал их амбассадором (видео)

Автор: Виктория Яковенко

Новости по теме:

12:20
Харьковские теробороновцы показали, как сегодня выглядит Бахмут (видео)
18:59
«Враг сегодня будто обезумел», — командир харьковской ТрО из Бахмута (видео)
21:29
«Ни одна позиция не потеряна», — командир харьковской ТрО из Бахмута (видео)
15:22
Бойцы харьковской терробороны спасли сову в районе Бахмута (видео)
14:07
Дрон харьковской ТрО уничтожил вражеский комплекс наблюдения «Муром-П» (видео)

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: ««Душа від лиха прихована 127-ю» — Бабкин спел о харьковских теробороновцах»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 20 апреля 2023 в 11:21;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Певец Сергей Бабкин посвятил песню бойцам харьковской 127-й отдельной бригады Сил территориальной обороны.".