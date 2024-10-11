Для мене музика як відпустка – адмін TLK News із Харкова представив нову пісню

Блюзову композицію «Твій TLK» та кліп на неї представив засновник та адміністратор телеграм-каналу «TLK News» Андрій, який оперативно попереджає харків’ян, мешканців області та інших регіонів про пуски росіянами ракет, авіабомб та нальоти дронів.

В етері радіо «Накипіло» Андрій розповів, що попри цілодобовий напружений графік знаходить час на музику.

“До всього в житті ти звикаєш, – говорить TLK. – Так само як і я звик до цієї праці, цього графіку. Тому є моменти, коли твоє тіло за тебе вирішує, що ти будеш робити, чи будеш ти спати, чи ні. Для мене музика як відпустка. Відпустка від усього того, що відбувається в моєму житті, в нашому місті або в цілому в країні. Беру такий відпочинок моральний. І ми з моєю командою робимо те, від чого кайфуємо… Мій канал завжди для людей був, ну, або я таким його роблю, щоб це був такий куточок, в котрому ти можеш заспокоїтися, або де я можу розвінчати якусь ІПсО. І моя музика дає мені змогу людям дати щось гарне, що їм подобається”.

Музикою Андрій займається з дитинства. Усе починалося з діджеїнгу у таборі. Наразі він працює з творчою командою та є співавтором композиції «Твій TLK».

«Я хочу показати цією піснею, щоб люди відчували один до одного справжні почуття, а не ті, котрі можуть бути фальшивими чи щось таке. Тому ось така ідея написати саме таку пісню», — розповів Андрій.

Над композицією у студії звукозапису M.A.R.T. працювали Денис Бреславський, Сергій Кондратьєв та Артем Войцеховський. Продюсер, музикант та волонтер Денис Бреславський також зрежисував кліп.

«Я не заявляю про себе як про суперспівака, але ж ми до цього йдемо, мабуть… Я не можу сказати, що я завжди буду виконувати пісні в жанрі блюзу. Ми шукаємо свою нішу. Вирішили спробувати саме цей жанр. І в цілому, коли записали, він непогано, на наш погляд, звучав. Та й вирішили ось так залишити», — додав Андрій.

TLK раніше випустив дебютний трек «Тимчасово офлайн» та композицію «Оху*нно». До Нового року команда планує презентувати ще дві пісні.