У Харкові волонтери, блогери та рятувальники об’єдналися задля підтримки ЗСУ

11 серпня на базі Харківського обласного центру служби крові відбулася масова акція щодо популяризації донорства. Волонтери фонду “Незламний Харків” разом із відомими блогерами телеграм-каналів об’єднали зусилля, щоб підтримати ЗСУ.

Вранці всі охочі мали змогу прийти до центру та добровільно поповнити банк крові для українських захисників, пише ГУ ДСНС України в Харківській області.

Рятувальники також приєдналися до заходу та провели майстеркласи з надання домедичної допомоги постраждалим внаслідок аварій, катастроф та обстрілів. На манекенах вони демонстрували основні прийоми та методи першої допомоги, наголошуючи на важливості швидкої реакції та правильних дій у критичних ситуаціях.

“Ця акція стала прикладом того, як волонтери, блогери та фахівці ДСНС можуть об’єднати зусилля задля підтримки важливих публічних ініціатив, таких як популяризація донорства, допомога армії”, – наголошують надзвичайники.

Ініціативу, зокрема, підтримав популярний харківський телеграм–канал “TLk News”, який інформує містян та жителів області про запуски російських ракет з території Бєлгородської області та ворожі безпілотники.