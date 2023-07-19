Харків’ян благають стати донорами: у регіоні – затяжний дефіцит крові

На Харківщині спостерігається затяжний дефіцит донорської крові, повідомляють на сторінці Обласного центру служби крові у фейсбуці.

“Сказати що донорської крові не вистачає — нічого не сказати. Висновки робіть самі. А поки ми благаємо, Харків, область — здайте кров! Це година часу, та ми нічого не просимо окрім паспорта. Жодних аналізів напередодні робити не потрібно — просто не їжте жирне та не вживайте алкоголь за декілька днів”, – йдеться в публікації.

Центр крові у Харкові знаходиться на вулиці Клочківській, 366 (телефон +38 095 570 47 66). Він працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 15:00, у суботу – з 8:00 до 13:00. Попередньо записуватися не треба, проте при собі має бути паспорт чи електронний документ у “Дії”.

Донорами не можуть бути особи віком до 18 років, люди з хронічними захворюваннями, а також ті, які протягом пів року робили тату чи операції.