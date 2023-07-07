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У Харкові знову шукають донорів: в яких групах крові є потреба

Суспільство 17:20   07.07.2023
Олена Нагорна
У Харкові знову шукають донорів: в яких групах крові є потреба

У Харкові – дефіцит крові першої, другої та третьої груп негативного резус-фактора. Четвертої негативної немає зовсім.

Здати кров та допомогти створити запаси закликають на сторінці Харківського обласного центру служби крові у фейсбуці.

Центр крові у Харкові знаходиться на вулиці Клочківській, 366 (телефон +38 095 570 47 66). Він працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 15:00, у суботу – з 8:00 до 13:00. Попередньо записуватися не треба, проте при собі має бути паспорт чи електронний документ у “Дії”.

Донорами не можуть бути особи віком до 18 років, люди з хронічними захворюваннями, а також ті, які протягом пів року робили тату чи операції.

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Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2023 в 17:20;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові – дефіцит крові першої, другої та третьої груп негативного резус-фактора. Четвертої негативної немає зовсім.".