В Харькове снова ищут доноров: в каких группах крови есть потребность

В Харькове — дефицит крови первой, второй и третьей групп отрицательного резус-фактора. Четвертой отрицательной — нет совсем.

Сдать кровь и помочь создать запасы призывают на странице Харьковского областного центра службы крови в Facebook.

Центр крови в Харькове находится на улице Клочковской, 366 (телефон +38 095 570 47 66). Он работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00, в субботу — с 8:00 до 13:00. Предварительно записываться не нужно, однако при себе должен быть паспорт или электронный документ в «Дії».

Донорами не могут быть лица в возрасте до 18 лет, люди с хроническими заболеваниями, а также те, которые в течение полугода делали тату или операции.