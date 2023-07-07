В Харькове снова ищут доноров: в каких группах крови есть потребность
В Харькове — дефицит крови первой, второй и третьей групп отрицательного резус-фактора. Четвертой отрицательной — нет совсем.
Сдать кровь и помочь создать запасы призывают на странице Харьковского областного центра службы крови в Facebook.
Центр крови в Харькове находится на улице Клочковской, 366 (телефон +38 095 570 47 66). Он работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00, в субботу — с 8:00 до 13:00. Предварительно записываться не нужно, однако при себе должен быть паспорт или электронный документ в «Дії».
Донорами не могут быть лица в возрасте до 18 лет, люди с хроническими заболеваниями, а также те, которые в течение полугода делали тату или операции.
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- • Дата публикации материала: 7 июля 2023 в 17:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове — дефицит крови первой, второй и третьей групп отрицательного резус-фактора. Четвертой отрицательной — нет совсем.".