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Укрпочта выпустила марки в честь доноров Харьковщины (фото)

Общество 18:18   14.06.2023
Елена Нагорная
Укрпочта выпустила марки в честь доноров Харьковщины (фото) Фото: Украинский центр трансплант-координации

«Донорский фронт Харьковщины». Так называется новый лист марок, который выпустила Укрпочта по случаю Всемирного дня донора крови.

Марку презентовали в Харьковском областном центре крови, сообщается на Facebook-странице Украинского центра трансплант-координации.

Отмечается, что в День донора в центр пришло более 300 харьковчан, чтобы поделиться собственной кровью.

«Донорство крови — одна из героических страниц этого города. На второй день войны, 25 февраля, россияне обстреляли Харьковский областной центр крови. Тогда в очереди в центр погиб донор, а еще три человека были ранены. За четыре часа медики перенесли оборудование и весь технологический процесс в подвальные помещения. И на следующий день с 7 утра начали принимать людей, а число желающих сдать кровь только увеличивалось», — говорится в публикации.

«С 24 февраля не было ни одного случая, когда бы мы не обеспечили запрос медицинского учреждения на компоненты крови. Все благодаря нашим донорам. И если до войны из числа людей, которые впервые сдавали кровь, постоянными донорами становились 1-2%, то сейчас это 40%. Практически каждый второй человек, который впервые сдал кровь, делает это снова и снова», — комментирует заместитель директора Харьковского областного центра крови Елена Малигон.

Читайте также: День донора в харьковском ТРЦ: сдача крови для ВСУ, диджей и угощения

Автор: Елена Нагорная
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    • • Дата публикации материала: 14 июня 2023 в 18:18;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Донорский фронт Харьковщины». Так называется новый лист марок, который выпустила Укрпочта по случаю Всемирного дня донора крови.".