День донора в харьковском ТРЦ: сдача крови для ВСУ, диджей и угощения
В среду, 14 июня, во всем мире отмечают День донора крови. По этому случаю все желающие смогут сдать кровь для украинских защитников в ТРЦ «Никольский». Гостей ожидает развлекательная программа и угощения.
Выездная бригада будет работать в ТРЦ с 11:00 до 14:00 на паркинге на -3 этаже, сообщает Харьковский областной центр службы крови.
«Все желающие смогут присоединиться к акции, посвященной Дню донора, и сдать кровь для бойцов ВСУ. Также вместе с творческим сообществом Харьковщины мы подготовили праздничную программу. Будет диджей, номера артистов, фирменные наклейки с браслетами от Центра крови и много вкусностей: мороженое, пицца, сладости», — говорится в публикации.
Также с 8:00 до 15:00 14 июня можно будет сдать кровь в центре на улице Клочковской, 366. Предварительно записываться не нужно. Для гостей подготовили развлекательную программу, украинскую музыку и угощения: бургеры, мороженое и сладости.
Читайте также: Просто ждать контрнаступления мало: харьковчан просят срочно сдать кровь
Новости по теме:
Вы читали новость: «День донора в харьковском ТРЦ: сдача крови для ВСУ, диджей и угощения»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 12 июня 2023 в 21:51;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 14 июня, во всем мире отмечают День донора крови. По этому случаю все желающие смогут сдать кровь для украинских защитников в ТРЦ «Никольский». Гостей ожидает развлекательная программа и угощения.".