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День донора в харьковском ТРЦ: сдача крови для ВСУ, диджей и угощения

Общество 21:51   12.06.2023
Елена Нагорная
День донора в харьковском ТРЦ: сдача крови для ВСУ, диджей и угощения

В среду, 14 июня, во всем мире отмечают День донора крови. По этому случаю все желающие смогут сдать кровь для украинских защитников в ТРЦ «Никольский». Гостей ожидает развлекательная программа и угощения.

Выездная бригада будет работать в ТРЦ с 11:00 до 14:00 на паркинге на -3 этаже, сообщает Харьковский областной центр службы крови.

«Все желающие смогут присоединиться к акции, посвященной Дню донора, и сдать кровь для бойцов ВСУ. Также вместе с творческим сообществом Харьковщины мы подготовили праздничную программу. Будет диджей, номера артистов, фирменные наклейки с браслетами от Центра крови и много вкусностей: мороженое, пицца, сладости», — говорится в публикации.

Также с 8:00 до 15:00 14 июня можно будет сдать кровь в центре на улице Клочковской, 366. Предварительно записываться не нужно. Для гостей подготовили развлекательную программу, украинскую музыку и угощения: бургеры, мороженое и сладости.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 июня 2023 в 21:51;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 14 июня, во всем мире отмечают День донора крови. По этому случаю все желающие смогут сдать кровь для украинских защитников в ТРЦ «Никольский». Гостей ожидает развлекательная программа и угощения.".