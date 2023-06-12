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День донора в харківському ТРЦ: здача крові для ЗСУ, діджей і частування

Суспільство 21:51   12.06.2023
Олена Нагорна
День донора в харківському ТРЦ: здача крові для ЗСУ, діджей і частування

У середу, 14 червня, у всьому світі відзначають День донора крові. З цієї нагоди усі охочі зможуть здати кров для українських захисників у ТРЦ “Нікольський”. На гостей чекає розважальна програма та частування.

Виїзна бригада працюватиме у ТРЦ з 11:00 до 14:00 на паркінгу на -3 поверсі, повідомляє Харківський обласний центр служби крові.

“Усі охочі зможуть доєднатися до акції, присвяченої Дню донора, й здати кров для бійців ЗСУ. Також разом із творчою спільнотою Харківщини ми підготували святкову програму. Буде діджей, номери артистів, фірмові наліпки з браслетами від Центру крові та багато смаколиків: морозиво, піца, солодощі”, – йдеться у публікації.

Також з 8:00 до 15:00 14 червня можна буде здати кров у центрі на вулиці Клочківській, 366. Попередньо записуватися не потрібно. Для гостей підготували розважальну програму, українську музику та частування: бургери, морозиво та солодощі.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2023 в 21:51;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 14 червня, у всьому світі відзначають День донора крові. З цієї нагоди усі охочі зможуть здати кров для українських захисників у ТРЦ “Нікольський”. На гостей чекає розважальна програма та частування.".