Просто чекати контрнаступу замало: харків’ян просять терміново здати кров

Обласний Центр служби крові просить мешканців Харківщини здати кров для українських захисників. В яких саме групах є потреба – цього разу не конкретизують.

“Рідні, просто чекати контрнаступу замало. Зараз — саме той час, коли кожен повинен задонатити червону на перемогу! Донорська кров щодня робить свою справу на фронті. Вона бореться за життя тих, хто бореться за нас. Вона — це той “+ час” для реанімації поранених. Влучна куля для смерті. Надійний бронік для життя. Ми молимо вас, здайте кров терміново!” – пишуть на Facebook-сторінці обласного Центру служби крові.

Центр крові у Харкові знаходиться на вулиці Клочківській, 366 (телефон +38 095 570 47 66). Він працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 15:00, у суботу – з 8:00 до 13:00. Попередньо записуватися не треба, проте при собі має бути паспорт чи електронний документ у “Дії”.

Донорами не можуть бути особи віком до 18 років, люди з хронічними захворюваннями, а також ті, які протягом пів року робили тату чи операції.