Просто чекати контрнаступу замало: харків’ян просять терміново здати кров
Обласний Центр служби крові просить мешканців Харківщини здати кров для українських захисників. В яких саме групах є потреба – цього разу не конкретизують.
“Рідні, просто чекати контрнаступу замало. Зараз — саме той час, коли кожен повинен задонатити червону на перемогу! Донорська кров щодня робить свою справу на фронті. Вона бореться за життя тих, хто бореться за нас. Вона — це той “+ час” для реанімації поранених. Влучна куля для смерті. Надійний бронік для життя. Ми молимо вас, здайте кров терміново!” – пишуть на Facebook-сторінці обласного Центру служби крові.
Центр крові у Харкові знаходиться на вулиці Клочківській, 366 (телефон +38 095 570 47 66). Він працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 15:00, у суботу – з 8:00 до 13:00. Попередньо записуватися не треба, проте при собі має бути паспорт чи електронний документ у “Дії”.
Донорами не можуть бути особи віком до 18 років, люди з хронічними захворюваннями, а також ті, які протягом пів року робили тату чи операції.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Просто чекати контрнаступу замало: харків’ян просять терміново здати кров»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2023 в 21:32;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обласний Центр служби крові просить мешканців Харківщини здати кров для українських захисників. В яких саме групах є потреба – цього разу не конкретизують.".