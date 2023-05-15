Просто ждать контрнаступления мало: харьковчан просят срочно здать кровь

Областной Центр службы Крови просит жителей Харьковщины сдать кровь для украинских защитников. В каких именно группах есть потребность — в этот раз не конкретизируют.

«Родные, просто ждать контрнаступления мало. Сейчас — именно то время, когда каждый должен задонатить красную на победу! Донорская кровь ежедневно делает свое дело на фронте. Она борется за жизнь тех, кто борется за нас. Она — это то «+ время» для реанимации раненых. Меткая пуля для смерти. Надежный броник для жизни. Мы молим вас, сдайте кровь срочно!» — пишут на Facebook-странице областного Центра службы крови.

Центр крови в Харькове находится на улице Клочковской, 366 (телефон +38 095 570 47 66). Он работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00, в субботу — с 8:00 до 13:00. Предварительно записываться не надо, однако при себе должен быть паспорт или электронный документ в «Дії».

Донорами не могут быть лица в возрасте до 18 лет, люди с хроническими заболеваниями, а также те, которые в течение полугода делали тату или операции.