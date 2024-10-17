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Марку с харьковской Зеркальной струей и воином Kraken выпустит Укрпочта (фото)

Общество 12:10   17.10.2024
Виктория Яковенко
Марку с харьковской Зеркальной струей и воином Kraken выпустит Укрпочта (фото) Фото: Константин Немичев

«Укрпочта» выпускает почтовую марку, на которой изображен боец ​​харьковского спецподразделения «Kraken» ГУР МО.

«На марке изображены боец ​​спецподразделения и символическая харьковская Зеркальная струя», — написал командир спецподразделения Константин Немичев.

Почтовый выпуск поступит в продажу с 23 октября, отметили в Укрпочте. Специальное погашение марки состоится в Главпочтамте в Киеве. Цена комплекта — 600 грн.

«Количество комплектов – 972 шт., что соответствует количеству дней широкомасштабной войны на момент презентации выпуска», – добавили в Укрпочте.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2024 в 12:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Укрпочта» выпускает почтовую марку, на которой изображен боец ​​харьковского спецподразделения «Kraken» ГУР МО.".