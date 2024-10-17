Марку с харьковской Зеркальной струей и воином Kraken выпустит Укрпочта (фото)
Фото: Константин Немичев
«Укрпочта» выпускает почтовую марку, на которой изображен боец харьковского спецподразделения «Kraken» ГУР МО.
«На марке изображены боец спецподразделения и символическая харьковская Зеркальная струя», — написал командир спецподразделения Константин Немичев.
Почтовый выпуск поступит в продажу с 23 октября, отметили в Укрпочте. Специальное погашение марки состоится в Главпочтамте в Киеве. Цена комплекта — 600 грн.
«Количество комплектов – 972 шт., что соответствует количеству дней широкомасштабной войны на момент презентации выпуска», – добавили в Укрпочте.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Kraken, зеркальная струя, марка, Немичев, укрпочта, Харьковская;
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- • Дата публикации материала: 17 октября 2024 в 12:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Укрпочта» выпускает почтовую марку, на которой изображен боец харьковского спецподразделения «Kraken» ГУР МО.".