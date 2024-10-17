Марку с харьковской Зеркальной струей и воином Kraken выпустит Укрпочта (фото)

«Укрпочта» выпускает почтовую марку, на которой изображен боец ​​харьковского спецподразделения «Kraken» ГУР МО.

«На марке изображены боец ​​спецподразделения и символическая харьковская Зеркальная струя», — написал командир спецподразделения Константин Немичев.

Почтовый выпуск поступит в продажу с 23 октября, отметили в Укрпочте. Специальное погашение марки состоится в Главпочтамте в Киеве. Цена комплекта — 600 грн.

«Количество комплектов – 972 шт., что соответствует количеству дней широкомасштабной войны на момент презентации выпуска», – добавили в Укрпочте.

Читайте также: Марки с харьковской вышивкой представит ко Дню вышиванки Укрпочта