Марки с харьковской вышивкой представит ко Дню вышиванки Укрпочта

Во Всемирный день вышиванки, который украинцы будут отмечать 16 мая, Укрпочта введет в обращение две новые почтовые марки: с изображением вышивки Харьковской области из серии «Украинская вышивка – код нации» и с образцом крымскотатарской вышивки АР Крым.

«На новой марке от Укрпочты Харьковщина представлена фрагментом вышивки женской рубашки ХІХ ст., на рукавах которой красочное изображение петухов – символа солнца, света, пробуждения жизни. Вместе с почтовыми марками Укрпочта также представит немаркированные художественные конверты с изображениями вышивки полотенца кон. ХХ ст., с. Колонтаев, Краснокутский р-н, Харьковская обл.», — отметили в Укрпочте.

Крым на почтовом выпуске представлен крымскотатарской вышивкой: женская главная шаль «марама», середина XIX в. холста.

Марка «Рубашка (фрагмент). Харьковская обл.» выпущена тиражом 800 000 экземпляров. Количество марок в листе – 8+1 купон. Дизайн марок, карт, конверт и штемпель первого разработала Оксана Шуклинова. Тираж марки «Крымскотатарская вышивка. Qırımtatar nağışı» – 800 000 экземпляров.

«Ну и главное. Учитывая обстоятельства, спецпогашение будет длиться 2 дня. 16 мая официальный запуск состоится в Киеве, а 17-го я приеду в Харьков — поддержать нашу команду и торжественно запустить марку с харьковской вышиванкой в Харькове», — сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский.

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