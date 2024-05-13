Марки з харківською вишивкою презентує до Дня вишиванки Укрпошта
У Всесвітній день вишиванки, який українці відзначатимуть 16 травня, Укрпошта введе в обіг дві нові поштові марки: із зображенням вишивки Харківської області із серії «Українська вишивка – код нації» та зі зразком кримськотатарської вишивки АР Крим.
«На новій марці від Укрпошти Харківщина представлена фрагментом вишивки жіночої сорочки ХІХ ст., на рукавах якої мальовниче зображення півників – символу сонця, світла, пробудження життя. Разом із поштовими марками Укрпошта також представить немарковані художні конверти із зображеннями вишивки рушника кін. ХХ ст., с. Колонтаїв, Краснокутський р-н, Харківська обл.», – зазначили в Укрпошті.
Крим на поштовому випуску представлена кримськотатарською вишивкою, а саме: жіноча головна шаль «марама», середина ХІХ ст., яка виконана в традиційній техніці тамбурної вишивки Qasnaq (кримськотатарською «к’аснак») із використанням металізованих (золотих) і шовкових ниток по домотканому полотну.
Марка «Сорочка» (фрагмент). Харківська обл.» випущена тиражем 800 000 примірників. Кількість марок в аркуші – 8+1 купон. Дизайн марок, карток, конверт та штемпель першого дня був розроблений Оксаною Шукліновою. Тираж марки «Кримськотатарська вишивка. Qırımtatar nağışı» – 800 000 примірників.
«Ну, і головне. Враховуючи обставини, спецпогашення триватиме 2 дні. 16 травня офіційний запуск відбудеться у Києві, а 17-го я завітаю у Харків – підтримати нашу команду та урочисто запустити марку з харківською вишиванкою у Харкові», – повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: день вышиванки, марка, орнамент, узор, укрпошта, харьковская вышиванка;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2024 в 13:58;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Всесвітній день вишиванки, який українці відзначатимуть 16 травня, Укрпошта введе в обіг дві нові поштові марки: із зображенням вишивки Харківської області із серії «Українська вишивка – код нації» та зі зразком кримськотатарської вишивки АР Крим.".