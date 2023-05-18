Военные ВСУ спасли из разбитого села на Харьковщине старинные вышиванки
Рискуя жизнью, военные вывезли из разбитого россиянами села на Харьковщине вышитые сорочки, полотенца и скатерти и отправили их в Черновцы, сообщает Укрінформ.
Украинцы привыкли, что военные ВСУ спасают из зоны боевых действий не только людей, но и животных. Но когда бойцы, несмотря на постоянные вражеские артобстрелы, эвакуируют из разбитого сельского школьного музея вышиванки, это впечатляет.
18 мая, в День вышиванки, в Черновцах эти спасенные нашими воинами вещи демонстрируют на отдельной выставке, чтобы их могла увидеть вся страна.
«Началась эта история так: однажды мне написал военный, который вместе с подразделением освобождал Харьковщину от россиян. Они вошли в село, там была школа, в которую попал снаряд. При школе военные обнаружили разбитый этнографический сельский музей – с вещами и вышивками. Там было много слобожанской вышивки, а еще – полотенца, сорочки, скатерти», — рассказывает основательница Дня вышиванки Леся Воронюк.
Как рассказали военные, гражданских в ту школу не пускали – это была зона боевых действий.
«Поэтому военному пришла в голову идея коммуницировать со мной и самому вывезти оттуда вещи в мешках и переслать их в безопасное место», – говорит Леся Воронюк.
Леся отмечает, что они не были знакомы с тем воином, разве что он как-то участвовал в параде ко Дню вышиванки и знал Лесю Воронюк как основательницу этого праздника.
«Он просто написал в Facebook и спросил, смогла бы я забрать на почте вышитые вещи, спасенные из музея на Харьковщине», – вспоминает исследовательница вышивки.
«На тот момент в Харьковской области уже была поздняя осень, шли дожди, снег, те вещи в музее с пробитой крышей и разваленными стенами начали портиться. Это старый текстиль, за ним и так сложно ухаживать, а здесь они просто умирали на глазах», – говорит Леся.
Поэтому военный с собратьями просто упаковали эти рубашки, полотенца и скатерти в пакеты и прислали в Черновцы.
«Мы давно работаем в Черновцах над созданием музея вышивки, поэтому эти пакеты встречали на Новой почте с огромной радостью. Эвакуация вышивок растянулась во времени: в какой-то момент в этом селе участились обстрелы, и вытаскивать пакеты с рубашками и полотенцами из школьного музея было очень опасно. Поэтому в определенное время мы даже отчаялись, что их удастся спасти. Но, наконец, военные несколькими партиями таки переправили слобожанские вышивки в Черновцы», — вспоминает Воронюк.
«Вещи, конечно, приехали поврежденными, они нуждались в уходе. Вещи были сырые, некоторые имели ржавчину, потому что с крыши на них капала грязная вода, некоторые были надорваны: текстиль рвется, если висит в условиях чрезмерной влажности. Мы долго решали, что делать с ними – восстанавливать или оставить такими, как есть. Сегодня в Украине много мастерских, которые могли бы подлатать, подшить, заменить утраченные части вышитых вещей, говорит Леся Воронюк. Но, наконец, в Черновцах решили, что эти слобожанские вышиванки просто высушат и отфотографируют — потому что это свидетели войны.
«У нас есть идеи вывезти их за границу на выставку, чтобы продемонстрировать – что россияне совершают с украинским культурным наследием на территориях, которые были оккупированы врагом», – говорит исследовательница.
История этого музея с Харьковщины и экспонатов, собственно, имеет хепиенд, однако многие такие вещи уничтожены.
«И это безвозвратная потеря для нашего народа, культуры, ее трудно даже оценить. Харьковщина – это богатая, красивая украинская Слобожанщина. Казачья земля. Та история, которую на этой земле россияне уничтожали веками – пытались унизить, коммунизировать, русифицировать, морить голодом, заставить замолчать… Словом, делали все, чтобы ее искоренить. А в наше время, после всех тех методов, которые раньше не сработали, это наследие просто физически уничтожают ракетами и снарядами», — отмечает Леся Воронюк.
Поэтому ейчас украинцы и спасают вышивки из разбомбленных слобожанских сел.
Вещи из черниговской частной коллекции, а также из харьковского школьного музея культурные кураторы из Черновцов будут пока хранить в своем музее. В случае, если будет восстановлена школа и музей, их обязательно вернут на Харьковщину.
«В то время, пока они будут оставаться у нас, мы собираемся максимально их пропагандировать – есть планы организовать выставки с этими спасенными вышивками в Европе, чтобы показать то, как россия уничтожает украинскую культуру. Мы хотим, чтобы эти вещи максимально были на виду», – говорит Воронюк.
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- • Дата публикации материала: 18 мая 2023 в 18:24;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рискуя жизнью, военные вывезли из разбитого россиянами села на Харьковщине вышитые рубашки, полотенца и скатерти и отправили их в Черновцы, сообщает Укрінформ.".