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Полиция и мэры Харьковщины надели вышиванки (фото)

Общество 09:53   18.05.2023
Оксана Горун
Полиция и мэры Харьковщины надели вышиванки (фото) Фото: соцсети

Утро 18 мая в соцсетях жителей Харьковщины началось с парада фото в вышиванках.

Снимки в вышиванках в своих аккаунтах в facebook и telegram постят мэры городов Харьковской области и руководство местной полиции.

С Днем вышиванки на своей странице в facebook поздравил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Фото в традиционной одежде разместила начальница Патрульной полиции Алена Стрижак.

«Одежда свободных людей – вышиванка! Моя любовь к ней – безгранична!»— подписала она фото в facebook.

Фото: facebook Алены Стрижак

С Днем вышиванки жителей Первомайского и Чугуева мэры Николай Бакшеев и Галина Минаева также поздравили, одевшись по случаю.

Бакшеев в вышиванке
Фото: скрин

«Особую символичность приобретает вышиванка именно сейчас, когда на кону остро стоит вопрос нашей национальной самоидентификации. К сожалению, в этом году мы не можем широко и зрелищно, как всегда, отпраздновать День вышиванки. Но это праздник у каждого в сердце!» — написала Минаева.

Мэр Чугуева Галина Минаева
Фото: telegram Галины Минаевой

«Праздник, который нас отличает. Праздник, который нас объединяет», — подписал свое фото и.о. руководителя Купянской РВА Андрей Канашевич.

А Харьковская ОВА в честь праздника изменила аватарку в соцсетях, добавив в нее вышитые элементы.

Аватарка ХОВА в соцсетях
Фото: ХОВА
Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 мая 2023 в 09:53;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утро 18 мая в соцсетях жителей Харьковщины началось с парада фото в вышиванках".