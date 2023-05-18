Полиция и мэры Харьковщины надели вышиванки (фото)
Утро 18 мая в соцсетях жителей Харьковщины началось с парада фото в вышиванках.
Снимки в вышиванках в своих аккаунтах в facebook и telegram постят мэры городов Харьковской области и руководство местной полиции.
С Днем вышиванки на своей странице в facebook поздравил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
Фото в традиционной одежде разместила начальница Патрульной полиции Алена Стрижак.
«Одежда свободных людей – вышиванка! Моя любовь к ней – безгранична!»— подписала она фото в facebook.
С Днем вышиванки жителей Первомайского и Чугуева мэры Николай Бакшеев и Галина Минаева также поздравили, одевшись по случаю.
«Особую символичность приобретает вышиванка именно сейчас, когда на кону остро стоит вопрос нашей национальной самоидентификации. К сожалению, в этом году мы не можем широко и зрелищно, как всегда, отпраздновать День вышиванки. Но это праздник у каждого в сердце!» — написала Минаева.
«Праздник, который нас отличает. Праздник, который нас объединяет», — подписал свое фото и.о. руководителя Купянской РВА Андрей Канашевич.
А Харьковская ОВА в честь праздника изменила аватарку в соцсетях, добавив в нее вышитые элементы.
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- • Дата публикации материала: 18 мая 2023 в 09:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утро 18 мая в соцсетях жителей Харьковщины началось с парада фото в вышиванках".