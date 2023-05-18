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Поліція та мери Харківщини одягли вишиванки (фото)

Суспільство 09:53   18.05.2023
Оксана Горун
Поліція та мери Харківщини одягли вишиванки (фото)

Ранок 18 травня в соцмережах мешканців Харківщини розпочався з параду фото у вишиванках.

Знімки у вишиванках у своїх акаунтах у фейсбуці та телеграмі постять мери міст Харківської області та керівництво місцевої поліції.

З Днем вишиванки на своїй сторінці у фейсбуці привітав начальник ГУ Нацполіції Харківської області Володимир Тимошко.

Фото у традиційному одязі розмістила начальниця Патрульної поліції Олена Стрижак.

“Одяг вільних людей – вишиванка! Моя любов до неї – безмежна!” – підписала вона фото у фейсбуці.

З Днем вишиванки мешканців Первомайського та Чугуєва мери Микола Бакшеєв та Галина Мінаєва також привітали, одягнувшись з нагоди.

Бакшеєв у вишиванці

“Особливої символічності набуває вишиванка саме зараз, коли на кону гостро стоїть питання нашої національної самоідентифікації. На жаль, цьогоріч ми не можемо широко та видовищно, як завжди, відсвяткувати День вишиванки. Але це свято у кожного в серці!” – написала Мінаєва.

Мер Чугуєва Галина Мінаєва

“Свято, яке нас відрізняє. Свято, яке нас об’єднує”, – підписав своє фото в.о. керівника Куп’янської РВА Андрій Канашевич.

А Харківська ОВА на честь свята змінила аватарку у соцмережах, додавши до неї вишиті елементи.

Аватарка ХОВА в соцмережах

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2023 в 09:53;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ранок 18 травня в соцмережах мешканців Харківщини розпочався з параду фото у вишиванках".