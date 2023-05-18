Поліція та мери Харківщини одягли вишиванки (фото)

Ранок 18 травня в соцмережах мешканців Харківщини розпочався з параду фото у вишиванках.

Знімки у вишиванках у своїх акаунтах у фейсбуці та телеграмі постять мери міст Харківської області та керівництво місцевої поліції.

З Днем вишиванки на своїй сторінці у фейсбуці привітав начальник ГУ Нацполіції Харківської області Володимир Тимошко.

Фото у традиційному одязі розмістила начальниця Патрульної поліції Олена Стрижак.

“Одяг вільних людей – вишиванка! Моя любов до неї – безмежна!” – підписала вона фото у фейсбуці.

З Днем вишиванки мешканців Первомайського та Чугуєва мери Микола Бакшеєв та Галина Мінаєва також привітали, одягнувшись з нагоди.

“Особливої символічності набуває вишиванка саме зараз, коли на кону гостро стоїть питання нашої національної самоідентифікації. На жаль, цьогоріч ми не можемо широко та видовищно, як завжди, відсвяткувати День вишиванки. Але це свято у кожного в серці!” – написала Мінаєва.

“Свято, яке нас відрізняє. Свято, яке нас об’єднує”, – підписав своє фото в.о. керівника Куп’янської РВА Андрій Канашевич.

А Харківська ОВА на честь свята змінила аватарку у соцмережах, додавши до неї вишиті елементи.