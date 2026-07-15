Россияне разрушили отделение «Укрпочты» в селе Харьковской области

Россияне атаковали 15 июля село Оскол, что возле города Изюм, и уничтожили там почтовое отделение.

Об этом сообщил гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский на своей странице в Facebook.

«Сегодня враг уничтожил наше отделение Укрпочта в селе Оскол на Харьковщине, возле Изюма, и еще кичился этим. Но есть и хорошие новости – Почта России не работает в Крыму. Ждет, пока мы вернемся», — иронически заметил Смелянский.

Как сообщала ранее МГ «Объектив», о «прилете» в Киевском районе мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в 13:35. Повторный удар в этом районе произошел в 14:10. В результате взрыва в квартире на шестом этаже произошло возгорание.