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Россияне разрушили отделение «Укрпочты» в селе Харьковской области

Происшествия 20:45   15.07.2026
Оксана Якушко
Россияне разрушили отделение «Укрпочты» в селе Харьковской области

Россияне атаковали 15 июля село Оскол, что возле города Изюм, и уничтожили там почтовое отделение.

Об этом сообщил гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский на своей странице в Facebook.

«Сегодня враг уничтожил наше отделение Укрпочта в селе Оскол на Харьковщине, возле Изюма, и еще кичился этим. Но есть и хорошие новости – Почта России не работает в Крыму. Ждет, пока мы вернемся», — иронически заметил Смелянский.

Как сообщала ранее МГ «Объектив», о «прилете» в Киевском районе мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в 13:35. Повторный удар в этом районе произошел в 14:10. В результате взрыва в квартире на шестом этаже произошло возгорание.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 15 июля 2026 в 20:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне атаковали 15 июля село Оскол, что возле города Изюм, и уничтожили там почтовое отделение.".