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Марку з харківським Дзеркальним струменем і воїном Kraken випустить Укрпошта

Суспільство 12:10   17.10.2024
Вікторія Яковенко
Марку з харківським Дзеркальним струменем і воїном Kraken випустить Укрпошта Фото: Костянтин Немічев

«Укрпошта» випускає поштову марку, на якій зображений боєць харківського спецпідрозділу «Kraken» ГУР МО.

«На марці зображені боєць спецпідрозділу та символічний харківський Дзеркальний струмінь», – написав командир спецпідрозділу Костянтин Немічев.

Поштовий випуск надійде у продаж з 23 жовтня, зазначили в «Укрпошті». Спеціальне погашення марки відбудеться у Головному поштамті в Києві. Ціна комплекту – 600 грн.

«Кількість комплектів – 972 шт., що відповідає кількості днів широкомасштабної війни на момент презентації випуску», – додали в «Укрпошті».

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2024 в 12:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "«Укрпошта» випускає поштову марку, на якій зображений боєць харківського спецпідрозділу «Kraken» ГУР МО.".