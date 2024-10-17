Марку з харківським Дзеркальним струменем і воїном Kraken випустить Укрпошта

«Укрпошта» випускає поштову марку, на якій зображений боєць харківського спецпідрозділу «Kraken» ГУР МО.

«На марці зображені боєць спецпідрозділу та символічний харківський Дзеркальний струмінь», – написав командир спецпідрозділу Костянтин Немічев.

Поштовий випуск надійде у продаж з 23 жовтня, зазначили в «Укрпошті». Спеціальне погашення марки відбудеться у Головному поштамті в Києві. Ціна комплекту – 600 грн.

«Кількість комплектів – 972 шт., що відповідає кількості днів широкомасштабної війни на момент презентації випуску», – додали в «Укрпошті».

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