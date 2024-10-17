Марку з харківським Дзеркальним струменем і воїном Kraken випустить Укрпошта
Фото: Костянтин Немічев
«Укрпошта» випускає поштову марку, на якій зображений боєць харківського спецпідрозділу «Kraken» ГУР МО.
«На марці зображені боєць спецпідрозділу та символічний харківський Дзеркальний струмінь», – написав командир спецпідрозділу Костянтин Немічев.
Поштовий випуск надійде у продаж з 23 жовтня, зазначили в «Укрпошті». Спеціальне погашення марки відбудеться у Головному поштамті в Києві. Ціна комплекту – 600 грн.
«Кількість комплектів – 972 шт., що відповідає кількості днів широкомасштабної війни на момент презентації випуску», – додали в «Укрпошті».
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Kraken, зеркальная струя, марка, Немичев, укрпочта, Харківська;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2024 в 12:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "«Укрпошта» випускає поштову марку, на якій зображений боєць харківського спецпідрозділу «Kraken» ГУР МО.".