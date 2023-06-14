Укрпошта випустила марки на честь донорів Харківщини (фото)

“Донорський фронт Харківщини”. Так називається новий аркуш марок, який випустила Укрпошта з нагоди Всесвітнього дня донора крові.

Марку презентували у Харківському обласному центрі крові, повідомляється на Facebook-сторінці Українського центру трансплант-координації.

Зазначається, що у День донора до центру прийшло понад 300 харків’ян, щоби поділитися власною кров’ю.

“Донорство крові – одна з героїчних сторінок цього міста. На другий день війни, 25 лютого, росіяни обстріляли Харківський обласний центр крові. Тоді у черзі до центру загинув донор, а ще трьох людей було поранено. За чотири години медики перенесли обладнання і весь технологічний процес у підвальні приміщення. І наступного дня з 7-ї ранку почали приймати людей, а число охочих здати кров тільки збільшувалося”, – йдеться у публікації.

“З 24 лютого не було жодного випадку, коли б ми не забезпечили запит медичного закладу на компоненти крові. Усе завдяки нашим донорам. І якщо до війни з-поміж людей, які вперше здавали кров, постійними донорами ставали 1-2%, то зараз це 40%. Практично кожна друга людина, яка вперше здала кров, робить це знову і знову”, – коментує заступниця директора Харківського обласного центру крові Олена Малигон.