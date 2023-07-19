Харьковчан умоляют стать донорами: в регионе — затяжной дефицит крови
На Харьковщине наблюдается затяжной дефицит донорской крови, сообщают на странице Областного центра службы крови в Facebook.
«Сказать что донорской крови не хватает — ничего не сказать. Выводы делайте сами. А пока мы умоляем, Харьков, область — сдайте кровь! Это час времени, и мы ничего не просим кроме паспорта. Никаких анализов накануне делать не нужно — просто не ешьте жирное и не употребляйте алкоголь за несколько дней», — говорится в публикации.
Центр крови в Харькове находится на улице Клочковской, 366 (телефон +38 095 570 47 66). Он работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00, в субботу — с 8:00 до 13:00. Предварительно записываться не нужно, однако при себе должен быть паспорт или электронный документ в «Дії».
Донорами не могут быть лица в возрасте до 18 лет, люди с хроническими заболеваниями, а также те, которые в течение полугода делали тату или операции.
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- • Дата публикации материала: 19 июля 2023 в 21:37;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине наблюдается затяжной дефицит донорской крови, сообщают на странице Областного центра службы крови в Facebook.".