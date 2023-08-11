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В Харькове волонтеры, блогеры и спасатели объединились ради поддержки ВСУ

Общество 17:26   11.08.2023
Елена Нагорная
В Харькове волонтеры, блогеры и спасатели объединились ради поддержки ВСУ Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

11 августа на базе Харьковского областного центра службы крови состоялась массовая акция по популяризации донорства. Волонтеры фонда «Незламний Харків» вместе с известными блогерами Telegram-каналов объединили усилия, чтобы поддержать ВСУ.

Утром все желающие имели возможность прийти в центр и добровольно пополнить банк крови для украинских защитников, пишет ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели также присоединились к мероприятию и провели мастер-классы по оказанию домедицинской помощи пострадавшим в результате аварий, катастроф и обстрелов. На манекенах они демонстрировали основные приемы и методы первой помощи, подчеркивая важность быстрой реакции и правильных действий в критических ситуациях.

«Эта акция стала примером того, как волонтеры, блогеры и специалисты ГСЧС могут объединить усилия для поддержки важных публичных инициатив, таких как популяризация донорства, помощь армии», — подчеркивают чрезвычайники.

Инициативу, в частности, поддержал популярный харьковский Telegramканал «TLk News», информирующий горожан и жителей области о запусках российских ракет с территории Белгородской области и вражеских беспилотниках.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 августа 2023 в 17:26;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 августа на базе Харьковского областного центра службы крови состоялась массовая акция по популяризации донорства. Волонтеры фонда «Незламний Харків» вместе с известными блогерами Telegram-каналов объединили усилия, чтобы поддержать ВСУ.".