Для меня музыка как отпуск — админ TLK News из Харькова представил новую песню

Блюзовую композицию «Твой TLK» и клип на нее представил основатель и администратор Telegram-канала «TLK News» Андрей, который оперативно предупреждает харьковчан, жителей области и других регионов о пусках россиянами ракет, авиабомб и налетах дронов.

В эфире радио «Накипело» Андрей рассказал, что несмотря на круглосуточный напряженный график находит время на музыку.

«Ко всему в жизни ты привыкаешь, — говорит TLK. — Так же как и я привык к этой работе, этому графику. Поэтому есть моменты, когда твое тело за тебя решает, что ты будешь делать, будешь ли ты спать или нет. Для меня музыка как отпуск. Отпуска от всего того, что происходит в моей жизни, в нашем городе или в целом в стране. Беру такой отдых моральный. И мы с моей командой делаем то, от чего кайфуем… Мой канал всегда для людей был. Ну, или я таким его делаю, чтобы это был уголок, в котором ты можешь успокоиться, где я могу развенчать какую-то ИПсО. И моя музыка дает мне возможность людям дать что-то хорошее, что им нравится».

Музыкой Андрей занимается с детства. Все начиналось с диджеинга в лагере. Сейчас он работает с творческой командой и является соавтором композиции «Твой TLK».

«Я хочу показать этой песней, чтобы люди испытывали друг к другу настоящие чувства, а не те, которые могут быть фальшивыми или что-то такое. Поэтому вот такая идея написать именно такую песню», — рассказал Андрей.

Над композицией в студии звукозаписи M.A.R.T. работали Денис Бреславский, Сергей Кондратьев и Артем Войцеховский. Продюсер, музыкант и волонтер Денис Бреславский также срежиссировал клип.

«Я не заявляю о себе как о суперпевце, но мы к этому идем, видимо… Я не могу сказать, что я всегда буду исполнять песни в жанре блюза. Мы ищем свою нишу. Решили попробовать именно этот жанр. И в целом, когда записали, он неплохо, на наш взгляд, звучал. Решили вот так и оставить», — добавил Андрей.

TLK ранее выпустил дебютный трек «Временно офлайн» и композицию «Оху*нно». До Нового года команда планирует представить еще две песни.