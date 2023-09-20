Клип «Рогань» о детях военного Харькова выпустила группа Жадан и Собаки(видео)

Харьковская панк-команда «Жадан и Собаки» презентовала новую песню «Рогань» о военном Харькове, детях фронтового города и борьбе добра со злом.

Об этом они сообщили на своей странице в Facebook.

Видео на песню снял молодой украинский режиссер Антонио Лукич, автор известных фильмов «Мои мысли тихие» и «Люксембург, Люксембург».

Этот клип – небольшой боевик о харьковских подростках, которых уже закалила война. У мальчика, подрабатывающего курьером пиццы, местный гопник украл велосипед. Но парень не раскисает, а собирает собственную команду друзей. Он покупает сигнальную шашку у ультрасов «Металлиста», назначает встречу вору и вместе с друзьями отвоевывает свой велосипед, попутно наказывая злодея.

Среди локаций, где снимали клип — Салтовка и Северная Салтовка – режиссер выбрал самый разрушенный микрорайон для фона борьбы юных харьковчан с разбойником.

Собственно, Сергей Жадан также исполняет небольшую, но ироническую роль в клипе – роль парикмахера в салоне красоты «Барби». И фото Жадана украшает розовую доску почета.

«Наши кварталы не место для погани», «Творится обро крепкими кулаками», «Но тронь чужое, а то получишь пи..ды» звучит в композиции «Рогань».