Клип «Рогань» о детях военного Харькова выпустила группа Жадан и Собаки(видео)
Харьковская панк-команда «Жадан и Собаки» презентовала новую песню «Рогань» о военном Харькове, детях фронтового города и борьбе добра со злом.
Об этом они сообщили на своей странице в Facebook.
Видео на песню снял молодой украинский режиссер Антонио Лукич, автор известных фильмов «Мои мысли тихие» и «Люксембург, Люксембург».
Этот клип – небольшой боевик о харьковских подростках, которых уже закалила война. У мальчика, подрабатывающего курьером пиццы, местный гопник украл велосипед. Но парень не раскисает, а собирает собственную команду друзей. Он покупает сигнальную шашку у ультрасов «Металлиста», назначает встречу вору и вместе с друзьями отвоевывает свой велосипед, попутно наказывая злодея.
Среди локаций, где снимали клип — Салтовка и Северная Салтовка – режиссер выбрал самый разрушенный микрорайон для фона борьбы юных харьковчан с разбойником.
Собственно, Сергей Жадан также исполняет небольшую, но ироническую роль в клипе – роль парикмахера в салоне красоты «Барби». И фото Жадана украшает розовую доску почета.
«Наши кварталы не место для погани», «Творится обро крепкими кулаками», «Но тронь чужое, а то получишь пи..ды» звучит в композиции «Рогань».
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- • Дата публикации материала: 20 сентября 2023 в 14:09;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская панк-команда «Жадан и Собаки» презентовала новую песню «Рогань» о военном Харькове, детях фронтового города и борьбе добра со злом.".