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«Гори-гори, вориженьку». В Харькове презентовали песню об уничтожении россиян

Культура 23:36   28.08.2023
Оксана Якушко
«Гори-гори, вориженьку». В Харькове презентовали песню об уничтожении россиян

В Харькове представили новую песню и клип «Мантра» на стихи Олега Каданова.

Об этом сообщил автор на своей странице в Facebook.

«Вот вам трек, написанный недавно – простой и злой, совсем не похож на то, что я обычно делаю сам, и тем более – на то, что делаем мы вдвоем из Kononov Stas! Поэтому название этому проекту – Sargazmmm, а трек называется «Мантра»!» – сообщил Каданов.

Мотив песни прост, он достаточно легко запоминается и действительно напоминает древние заговоры. Врагу предлагают смерть на выбор, но во всех вариантах она безсмысленная.

А благодаря словам, которые найдут отклик в душе каждого украинца или украинки, песня может повторить успех прошлогоднего хита Енджі Крейда ВРАЖЕ (Сію тобі в очі, сію проти ночі, буде тобі враже, так як відьма скаже). Но, как автор и подчернул ранее, у песни «Мантра» энергетика более жесткая.

Гори -гори

воріженьку

гори-гори

догорай

в бетеері

в танку

чи в гелікоптері

обирай

попіл полем

покотиться

у болоті

загубиться

ні імені

ні племені

ні пам’яті

не лишиться

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Культура, Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 августа 2023 в 23:36;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове представили новую песню и клип «Мантра» на стихи Олега Каданова.".