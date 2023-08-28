«Гори-гори, вориженьку». В Харькове презентовали песню об уничтожении россиян
В Харькове представили новую песню и клип «Мантра» на стихи Олега Каданова.
Об этом сообщил автор на своей странице в Facebook.
«Вот вам трек, написанный недавно – простой и злой, совсем не похож на то, что я обычно делаю сам, и тем более – на то, что делаем мы вдвоем из Kononov Stas! Поэтому название этому проекту – Sargazmmm, а трек называется «Мантра»!» – сообщил Каданов.
Мотив песни прост, он достаточно легко запоминается и действительно напоминает древние заговоры. Врагу предлагают смерть на выбор, но во всех вариантах она безсмысленная.
А благодаря словам, которые найдут отклик в душе каждого украинца или украинки, песня может повторить успех прошлогоднего хита Енджі Крейда ВРАЖЕ (Сію тобі в очі, сію проти ночі, буде тобі враже, так як відьма скаже). Но, как автор и подчернул ранее, у песни «Мантра» энергетика более жесткая.
Гори -гори
воріженьку
гори-гори
догорай
в бетеері
в танку
чи в гелікоптері
обирай
попіл полем
покотиться
у болоті
загубиться
ні імені
ні племені
ні пам’яті
не лишиться
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- • Дата публикации материала: 28 августа 2023 в 23:36;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове представили новую песню и клип «Мантра» на стихи Олега Каданова.".