«Гори-гори, вориженьку». В Харькове презентовали песню об уничтожении россиян

В Харькове представили новую песню и клип «Мантра» на стихи Олега Каданова.

Об этом сообщил автор на своей странице в Facebook.

«Вот вам трек, написанный недавно – простой и злой, совсем не похож на то, что я обычно делаю сам, и тем более – на то, что делаем мы вдвоем из Kononov Stas! Поэтому название этому проекту – Sargazmmm, а трек называется «Мантра»!» – сообщил Каданов.

Мотив песни прост, он достаточно легко запоминается и действительно напоминает древние заговоры. Врагу предлагают смерть на выбор, но во всех вариантах она безсмысленная.

А благодаря словам, которые найдут отклик в душе каждого украинца или украинки, песня может повторить успех прошлогоднего хита Енджі Крейда ВРАЖЕ (Сію тобі в очі, сію проти ночі, буде тобі враже, так як відьма скаже). Но, как автор и подчернул ранее, у песни «Мантра» энергетика более жесткая.

Гори -гори

воріженьку

гори-гори

догорай

в бетеері

в танку

чи в гелікоптері

обирай

попіл полем

покотиться

у болоті

загубиться

ні імені

ні племені

ні пам’яті

не лишиться