Сватанье на Слобожанщине: харьковские нацгвардейцы выпустили клип (видео)

Военный оркестр 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии, которая базируется в Харькове, сыграл песню «Розпрягайте, хлопці, коні». Композицию нацгвардейцы дополнили клипом «Сватанье на Слобожанщине», снятом в стилистике ретро-кино.

Клип — это совместное творчество военнослужащих, волонтеров и чиновников областного совета, пишут в Facebook бригады.

«Существуют исследования, авторы которых утверждают, что песня возникла во времена махновщины 1917-1921 гг. Войско Нестора Махно в то сложное и суровое время воевало фактически против всех режимов и властей, которые тогда пытались установить свой контроль на украинской земле. Был у «батьки» свой оркестр, который состоял из двадцати музыкантов-евреев. Именно они впервые исполнили новую песню, которая стала любимой не только среди воинов, но и всего населения Украины. Некоторые называют «Розпрягайте, хлопці, коні» походным маршем махновцев», — пишут нацгвардейцы.

По сюжету песни парню, который захотел присоединиться к запорожцам, его девушка отказала, потому что дождаться любимого из дальних походов не такое простое дело. В клипе бригады — несколько иной смысл и счастливый конец.