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Сватанье на Слобожанщине: харьковские нацгвардейцы выпустили клип (видео)

Культура 15:30   30.07.2023
Елена Нагорная
Сватанье на Слобожанщине: харьковские нацгвардейцы выпустили клип (видео)

Военный оркестр 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии, которая базируется в Харькове, сыграл песню «Розпрягайте, хлопці, коні». Композицию нацгвардейцы дополнили клипом «Сватанье на Слобожанщине», снятом в стилистике ретро-кино.

Клип — это совместное творчество военнослужащих, волонтеров и чиновников областного совета, пишут в Facebook бригады.

«Существуют исследования, авторы которых утверждают, что песня возникла во времена махновщины 1917-1921 гг. Войско Нестора Махно в то сложное и суровое время воевало фактически против всех режимов и властей, которые тогда пытались установить свой контроль на украинской земле. Был у «батьки» свой оркестр, который состоял из двадцати музыкантов-евреев. Именно они впервые исполнили новую песню, которая стала любимой не только среди воинов, но и всего населения Украины. Некоторые называют «Розпрягайте, хлопці, коні» походным маршем махновцев», — пишут нацгвардейцы.

По сюжету песни парню, который захотел присоединиться к запорожцам, его девушка отказала, потому что дождаться любимого из дальних походов не такое простое дело. В клипе бригады — несколько иной смысл и счастливый конец.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Культура, Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 июля 2023 в 15:30;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный оркестр 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии, которая базируется в Харькове, сыграл песню «Розпрягайте, хлопці, коні». Композицию нацгвардейцы дополнили клипом «Сватанье на Слобожанщине», снятом в стилистике ретро-кино. ".