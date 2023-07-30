Сватанье на Слобожанщине: харьковские нацгвардейцы выпустили клип (видео)
Военный оркестр 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии, которая базируется в Харькове, сыграл песню «Розпрягайте, хлопці, коні». Композицию нацгвардейцы дополнили клипом «Сватанье на Слобожанщине», снятом в стилистике ретро-кино.
Клип — это совместное творчество военнослужащих, волонтеров и чиновников областного совета, пишут в Facebook бригады.
«Существуют исследования, авторы которых утверждают, что песня возникла во времена махновщины 1917-1921 гг. Войско Нестора Махно в то сложное и суровое время воевало фактически против всех режимов и властей, которые тогда пытались установить свой контроль на украинской земле. Был у «батьки» свой оркестр, который состоял из двадцати музыкантов-евреев. Именно они впервые исполнили новую песню, которая стала любимой не только среди воинов, но и всего населения Украины. Некоторые называют «Розпрягайте, хлопці, коні» походным маршем махновцев», — пишут нацгвардейцы.
По сюжету песни парню, который захотел присоединиться к запорожцам, его девушка отказала, потому что дождаться любимого из дальних походов не такое простое дело. В клипе бригады — несколько иной смысл и счастливый конец.
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- • Дата публикации материала: 30 июля 2023 в 15:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный оркестр 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии, которая базируется в Харькове, сыграл песню «Розпрягайте, хлопці, коні». Композицию нацгвардейцы дополнили клипом «Сватанье на Слобожанщине», снятом в стилистике ретро-кино. ".