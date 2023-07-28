Боец с Харьковщины полз 150 метров с NLAW, чтобы уничтожить вражеский танк
В районе Серебрянского лесничества в Луганской области утром 27 июля офицер 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии Виктор Хоменко уничтожил российский танк, который стрелял по позиции украинских защитников.
В 4 часа утра вражеский танк начал обстреливать позицию одного из подразделений, пишут в Facebook 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии.
«Отдав приказ подчиненным на открытие огня по танку, Виктор Хоменко взял противотанковый гранатомет NLAW и быстро двинулся ходами к вражеской цели. Поскольку условия в лесу не позволяют вести огонь с дальнего расстояния, офицер вылез из окопа, прополз около 150 метров до танка и метким выстрелом уничтожил его», — рассказывают в бригаде.
Как уточнили в пресс-службе бригады, офицер — житель Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 28 июля 2023 в 14:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В районе Серебрянского лесничества в Луганской области утром 27 июля офицер 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии Виктор Хоменко уничтожил российский танк, который стрелял по позиции украинских защитников.".