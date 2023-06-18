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Оркестр НГУ сыграл «Стефанию» на руинах разбитой казармы в Харькове (видео)

Культура 11:54   18.06.2023
Елена Нагорная
Оркестр НГУ сыграл «Стефанию» на руинах разбитой казармы в Харькове (видео)

Военный оркестр 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии сыграл песню «Стефания» группы Kalush Orcestra на руинах казармы в Харькове, разрушенной в минувшем году авиаударом россиян.

Песня «Стефания», победившая на Евровидении-2022, стала одним из «саундтреков войны», хотя в тексте эта тема совсем не упоминается, пишут на Facebook-странице 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии.

Именно эту композицию выбрал оркестр, чтобы почтить всех погибших гвардейцев.

«В ночь на 5 марта 2022 года, в 2:32, российский самолет сбросил две тяжелые авиационные бомбы и нанес двойной ракетный удар по нашему военному городку. 12 военнослужащих после той страшной ночи навечно остались в списках части. Несмотря на потери и руины, которые после себя оставил захватчик, наши собратья стойко защищали и защищают Харьков, область и Луганщину», — пишут защитники.

Видео: 5-я Слобожанская бригада Нацгвардии

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Автор: Елена Нагорная
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    • • Дата публикации материала: 18 июня 2023 в 11:54;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный оркестр 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии сыграл песню «Стефания» группы Kalush Orcestra на руинах казармы в Харькове, разрушенной в минувшем году авиаударом россиян.".