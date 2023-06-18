Оркестр НГУ сыграл «Стефанию» на руинах разбитой казармы в Харькове (видео)

Военный оркестр 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии сыграл песню «Стефания» группы Kalush Orcestra на руинах казармы в Харькове, разрушенной в минувшем году авиаударом россиян.

Песня «Стефания», победившая на Евровидении-2022, стала одним из «саундтреков войны», хотя в тексте эта тема совсем не упоминается, пишут на Facebook-странице 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии.

Именно эту композицию выбрал оркестр, чтобы почтить всех погибших гвардейцев.

«В ночь на 5 марта 2022 года, в 2:32, российский самолет сбросил две тяжелые авиационные бомбы и нанес двойной ракетный удар по нашему военному городку. 12 военнослужащих после той страшной ночи навечно остались в списках части. Несмотря на потери и руины, которые после себя оставил захватчик, наши собратья стойко защищали и защищают Харьков, область и Луганщину», — пишут защитники.

Видео: 5-я Слобожанская бригада Нацгвардии