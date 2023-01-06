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Вертеп-фест в Харькове: нацгвардейцы спели колядку в разбитом храме (видео)

Культура 12:07   06.01.2023
Елена Нагорная
Вертеп-фест в Харькове: нацгвардейцы спели колядку в разбитом храме (видео)

Колядку «Новая радость стала» в рамках Вертеп-феста военнослужащие 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии спели в храме Андрея Первозванного, который получил повреждения в результате авиаудара РФ.

В этом году участникам предлагают присоединиться к мероприятию онлайн и спеть колядку 6 января в 12:00, напомнили в Восточном оперативно-территориальном объединении Нацгвардии.

«Мы записали видео в храме Андрея Первозванного, который располагался на территории нашей воинской части. В результате авиационного удара историческое здание получило повреждения. В мирное время в этом храме мы пели колядки, празднуя Рождество Христово. Сегодня мы снова здесь, чтобы напомнить: счастливые и свободные годы в нашей славной Украине еще впереди», — отметил начальник военного оркестра Владимир Столяров.

Видео — 5-я Слобожанская бригада Нацгвардии

Военнослужащие бригады принимают участие в акции с 2017 года.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 января 2023 в 12:07;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Колядку «Новая радость стала» в рамках Вертеп-феста военнослужащие 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии спели в храме Андрея Первозванного, который получил повреждения в результате авиаудара РФ.".