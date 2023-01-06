Вертеп-фест в Харькове: нацгвардейцы спели колядку в разбитом храме (видео)

Колядку «Новая радость стала» в рамках Вертеп-феста военнослужащие 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии спели в храме Андрея Первозванного, который получил повреждения в результате авиаудара РФ.

В этом году участникам предлагают присоединиться к мероприятию онлайн и спеть колядку 6 января в 12:00, напомнили в Восточном оперативно-территориальном объединении Нацгвардии.

«Мы записали видео в храме Андрея Первозванного, который располагался на территории нашей воинской части. В результате авиационного удара историческое здание получило повреждения. В мирное время в этом храме мы пели колядки, празднуя Рождество Христово. Сегодня мы снова здесь, чтобы напомнить: счастливые и свободные годы в нашей славной Украине еще впереди», — отметил начальник военного оркестра Владимир Столяров.

Видео — 5-я Слобожанская бригада Нацгвардии

Военнослужащие бригады принимают участие в акции с 2017 года.