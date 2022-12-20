В Харькове на восьмом «Вертеп-Фесте» споют колядку «Новая радость стала»

Все желающие могут зарегистрироваться для участия в «Вертеп-Фесте 2023», сообщили организаторы.

«В этом году мы оставляем из всей программы ту часть, которая доступна каждому и каждой – акцию «Новая радость стала». Вы ведь помните? Поем все вместе, одновременно. Предлагаем спеть 6 января в 12:00», — обратились к участникам организаторы фестиваля.

«Где бы вы ни были, с кем бы рядом вы ни были, один или коллективом – давайте все вместе споем колядку, дадим Украине защитный слой нашей любви, нашего желания Победы и мира!»

Чтобы зарегистрироваться как участник «Вертеп-Феста 2023» самостоятельно или зарегистировать собственный коллектив, нужно заполнить форму: http://surl.li/ecjgr

И отправить видео на почте vertepfest@k-w-u.org

Вертеп-Фест состоится в Харькове в 2023 году в восьмой раз.

Читайте также: Постановка харьковского театра Шевченко стала лучшей на фестивале в Ираке