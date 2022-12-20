У Харкові на восьмому «Вертеп-Фесті» заспівають колядку «Нова радість стала»
Усі бажаючі можуть зареєструватися для участі у “Вертеп-Фесті 2023”, повідомили організатори.
«Цього року ми залишаємо з усієї програми ту частину, яка доступна кожному та кожній – акцію «Нова радість стала». Адже ви пам’ятаєте? Співаємо всі разом, водночас. Пропонуємо заспівати 6 січня о 12:00», – звернулися до учасників організатори фестивалю.
«Де б ви не були, з ким би поряд ви не були, один чи колективом – давайте усі разом заспіваємо колядку, дамо Україні захисний шар нашого кохання, нашого бажання Перемоги та миру!»
Щоб зареєструватись як учасник «Вертеп-Фесту 2023» самостійно або зареєструвати власний колектив, потрібно заповнити форму: http://surl.li/ecjgr
І надіслати відео поштою vertepfest@kwu.org
Вертеп-Фест відбудеться у Харкові у 2023 році у восьмий раз.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2022 в 12:56;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Усі бажаючі можуть зареєструватися для участі у “Вертеп-Фесті 2023”, повідомили організатори.".